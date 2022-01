Al Festival di Sanremo 2022 partecipa anche l’amatissima Iva Zanicchi, con il brano Voglio Amarti.

Il Festival di Sanremo 2022 avrà luogo dal 1 febbraio al 5 febbraio 2022. Per il terzo anno consecutivo, sarà Amadeus al timone della kermesse musicale, affiancato nelle diverse serate da co-conduttrici.

Il conduttore, dopo un po’ di titubanza, ha deciso di prendere nuovamente la conduzione e non abbiamo dubbi che, anche questa volta, ci conquisti. Il 4 dicembre 2021, Amadeus ha annunciato i nomi dei cantanti in gara. Tra i big, dopo 13 anni di assenza, ci sarà anche Iva Zanicchi, che porterà il brano Voglio Amarti, annunciato durante la serata di Sanremo Giovani.

Festival di Sanremo 2022, chi è Iva Zanicchi: gli esordi, la lunga carriera, film, il primato al Festival, vita privata

Iva Zanicchi partecipa al settantaduesimo Festival di Sanremo, con il brano Voglio amarti. L’annuncio della sua presenza tra i big è stato dato da Amadeus, in diretta al tg 1. Iva è un’artista che vanta una carriera immensa.

E’ una cantante amatissima, ma è anche un’attrice, una conduttrice e un’opinionista. In questa ultima veste l’abbiamo vista nel 2021, a L’Isola dei famosi e a Venus Club. Classe 1940, è nata a Vaglie (frazione dell’allora comune di Ligonchio, oggi Ventasso), e ha due sorelle e un fratello. La sua prima apparizione televisiva avviene al Campanile sera con Mike Bongiorno, ma esordisce nel 1960 con la partecipazione a I due campanili, un festival itinerante. Subito dopo, partecipa ad alcuni concorsi canori, e inizia a farsi conoscere e apprezzare da alcuni discografici. La sua prima partecipazione al Festival di Sanremo risale al 1964, con il brano I tuoi anni più belli, ma negli anni, ne sono seguite altre. Sapete quante volte ha partecipato alla kermesse musicale?

Iva Zanicchi ha partecipato ben 10 volte al Festival di Sanremo, l’ultima volta risale a ben 13 anni fa, esattamente nel 2009. All’epoca la cantante portò il brano Ti voglio senza amore. Ma proprio a tal proposito, Iva Zanicchi detiene un importante primato. Su 10 partecipazioni al Festival di Sanremo, ha vinto ben 3 volte, divenendo la donna, nella storia della canzone italiana, a vincere più edizioni: ne eravate a conoscenza? Iva è una cantante eccezionale, le sue canzoni hanno ottenuto un successo impressionante. Ma nella sua carriera, ha anche recitato in diversi film, sia al cinema che in televisione, dando prova di essere una bravissima attrice. Al Festival di Sanremo 2022, la cantante porterà il brano Voglio amarti. A tal riguardo, ospite di una puntata de Le iene, in cui ha affiancato Nicola Savino, ha fatto un monologo, improntato sulla sua carriera e sulla perseveranza:

“Tra pochi giorni compirò 82 anni e tornerò a Sanremo. La prima volta è stata nel 1965… L’emozione, però, era troppa: non ho cantato: ho belato e sono stata subito eliminata. Ero disperata. Dicevano che dovevo cambiare mestiere”.

Ma l’artista ci ha sempre creduto perchè lei sapeva: “Io sapevo di avere qualcosa di magico: la mia voce”.

Iva Zanicchi, vita privata

Iva Zanicchi dal 1986 è legata a Fausto Pinna, un famosissimo produttore. La coppia non è sposata, seppure siano soliti chiamarsi ‘marito’ e ‘moglie’. In passato, però, è stata sposata con Antonio Ansoldi, il matrimonio è stato celebrato nel 1976 e si è concluso nel 1985. Da Ansoldi ha avuto una figlia, Michela, nata nel 1976 e che sembrerebbe, di professione, sia una psicologa. Dopo la fine del matrimonio, la Zanicchi ha ritrovato il sorriso e l’amore al fianco di Fausto Pinna.