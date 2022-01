Nel 1992 Stefano Accorsi ha compiuto il suo esordio sul grande schermo: oggi è amatissima, ma in che cosa consiste il suo titolo di studio?

Sarà proprio lui uno dei protagonisti di questo 2022: Stefano Accorsi! Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che l’amatissimo attore bolognese, insieme ad altri straordinari interpreti, sarà il protagonista di ‘Vostro onore’, un remake del drama americano ‘Your honor’. Ebbene. In attesa di poterlo vedere in questo capolavoro, scopriamo insieme qualche cosa in più su di lui.

Nato a Bologna il 2 Marzo del 1971, Stefano Accorsi compie il suo debutto sul grande schermo a solo 20 anni. È esattamente il 1991 quando, infatti, viene informato dei provini che Pupi Avati aveva aperto per il film ‘Fratelli e sorelle’ e decide di prendervi parte. Da quel momento, la sua vita è letteralmente cambiata. Non soltanto, infatti, acquisisce un ruolo nel film, ma da inizio ad una carriera davvero impressionante. In tutti questi anni, infatti, prende parte a tantissimi altri film di successo. E il suo clamore ha raggiunto dei livelli davvero stratosferici. Vi siete mai chiesti, però, quale sia il suo titolo di studio? Appurato che è un attore amatissimo, siete curiosi di sapere qualche cosa in più su di lui?

Qual è il titolo di studio di Stefano Accorsi?

Il 1991, quindi, è stato un anno decisamente rivoluzionario per Stefano Accorsi. Non soltanto perché prende parte al provino per ‘Fratelli e sorelle’, ma anche perché viene scelto per recitarvi e da inizio ad una carriera impressionante. Ad oggi, il suo curriculum vanta numerose partecipazioni a film di successo. E il suo clamore è davvero alle stelle. Vi siete mai chiesti, però, di conoscere qualche cosa in più su di lui? Ad esempio, qual è il suo titolo di studio?

Seppure sia sempre stato intenzionato a fare parte di questo mondo, Stefano Accorsi non ha affatto trascurato l’aspetto scolastico. Ed, ancora prima di prendere parte a quel provino che ha fortemente cambiato la sua vita, ha ultimato i suo studi liceali. Siete curiosi, a questo punto, di saperne di più? Ebbene. Da quanto si apprende dal web, sembrerebbe che il titolo di studio di Stefano Accorsi sia un diploma scientifico.

Lo sapevate?