Tutti conosciamo Andrea Iannone ma pochissimi sanno che titolo di studio ha: cosa ha fatto prima di dedicarsi alla moto

Nonostante sia molto conosciuto come campione e per i gossip sulla sua vita privata, non tutti sanno del titolo di studio di Andrea Iannone.

Oltre alla sua brillante carriera sportiva come motociclista che nel 2016 lo portò a vincere addirittura nel Gran Premio d’Austria, di Andrea Iannone si è spesso parlato per quanto riguarda la sua sfera sentimentale.

Leggi anche—–>>>Andrea Iannone, avete mai visto suo fratello? Gli scatti sono sui social: che somiglianza impressionante!

Il bel campione di MotoGP originario di Vasto vanta nel suo passato fidanzate davvero famose come Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Di loro ha anche accennato durante la sua avventura a Ballando con le stelle 2021 che lo ha visto recentemente protagonista insieme alla maestra Lucrezia Lando.

Nato il 9 agosto dell’89, Iannone ha ereditato la passione per la moto da suo padre, il quale ha sempre lavorato come commerciante fino a lasciare il suo lavoro per dedicarsi alla carriera del figlio.

Andrea Iannone, sapete qual è il suo titolo di studio?

Ospite oggi 15 gennaio a Verissimo, Andrea si è aperto riguardo alle sue storie con la Rodriguez e la De Lellis. “Con Belen ho avuto sempre un ottimo dialogo che è stata la nostra forza. Penso di aver portato dell’amore e del bene nella sua vita. Sono arrivato in un momento molto complesso per lei: si stava separando e il suo matrimonio era finito. L’ho sempre vista soffrire tanto per questo fallimento”, ha raccontato ai microfoni di Silvia Toffanin.

“Giulia mi ha vissuto quando è successa la catastrofe, avevo la testa altrove, poi l’amore è svanito. Con lei ho buonissimi rapporti, ci sentiamo spesso e le voglio bene. Mi ha dimostrato di esserci in qualsiasi momento ne avessi bisogno”, ha detto invece a proposito dell’ex volto di Uomini e Donne.

Leggi anche——>>>Ballando con le stelle, Andrea Iannone su Giulia De Lellis e Belen Rodriguez: la confessione a sorpresa

Iannone ha sempre voluto dedicarsi alla sua passione per il motociclismo. Infatti, nonostante sia riuscito senza grossi problemi a diplomarsi come perito meccanico, una volta terminata la scuola si è dato anima e corpo a questo sport che tante soddisfazioni gli ha regalato.

E voi conoscevate questo ‘retroscena’ su di lui?