Acqua e sapone: la semplicità di Belen Rodriguez, com’è senza trucco

Avete mai visto Belen Rodriguez senza trucco? La semplicità della showgirl conquista sempre.

Belen Rodriguez è molto attiva sui social. Il suo canale instagram supera i 10 milioni di follower e le foto pubblicate sono migliaia. Qualche settimana fa, vi abbiamo mostrato in un nostro articolo, il suo nuovo ufficio.

La showgirl ha pubblicato uno scatto, mostrando l’arredamento ai suoi fan. Quello che subito è saltato all’occhio è la cucina, molto moderna, con toni scuri e colori intesi, il tutto crea un contrasto perfetto. In fondo c’è anche una vetrata, con tendaggi bianchi, proprio come le pareti. Ma questa è solo una delle tante foto che Belen pubblica, sono tante anche quelle in cui lei si mostra e sono foto sia private che professionali. La conduttrice ama mostrarsi così com’è e per questo, non ama nascondersi dietro filtri. In questo scatto che vi mostriamo, la vedrete senza trucco e vi lascerà senza parole.

Leggi anche Belen Rodriguez, sapete cosa fa nella vita sua mamma Veronica?

Belen si mostra al naturale: com’è la conduttrice senza trucco

E’ una delle showgirl più amate e apprezzate. In questi anni, di strada ne ha fatta. Belen ha cominciato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo lavorando come modella in Argentina. Si trasferisce in Italia nel 2004 iniziando a lavorare per vari marchi.

Leggi anche Belen Rodriguez e la borsetta che fa innamorare tutti: sapete quanto costa?

Il debutto nella televisione italiana risale al novembre 2006, quando è ospite dei programmi televisivi di TeleBoario. La Rodriguez non si è più fermata e in questi anni, la sua carriera è esplosa. E’ stata concorrente de L’isola dei famosi, co-conduttrice, ha condotto vari programmi, e dal 2014 la stiamo vedendo al timone di Tu si que vales, insieme ad Alessio Sakara e Martin Castrogiovanni. Bella da togliere il fiato, Belen incanta, e resterete senza parole vedendola senza trucco:

La showgirl ha una bellezza particolare, e uno sguardo che trasmette grande fascino. Anche senza trucco, non possiamo dire il contrario, anzi, è sempre meravigliosa, non trovate? Belen Rodriguez è sicuramente una delle donne del mondo dello spettacolo più belle e apprezzate.