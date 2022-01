Anticipazioni Domenica in, 16 gennaio 2022: chi sono gli ospiti della diciannovesima puntata.

Mara Venier ci farà compagnia anche questa domenica 16 gennaio. Domenica in, in questa nuova stagione, sta riscontrando un successo incredibile. Ma non siamo sorpresi, perchè anche le precedenti, sono state seguitissime.

La conduttrice, in ogni puntata, intervista alcuni personaggi del mondo dello spettacolo. Ma solitamente, apre la trasmissione, con uno spazio dedicato all’attualità e in particolare, concentrando l’attenzione e l’informazione sull’emergenza sanitaria che stiamo vivendo a causa del Covid. Ma cosa succederà nella puntata di oggi, domenica 16 gennaio? Chi sono gli ospiti? Scopriamolo insieme.

Domenica in, anticipazioni del 16 gennaio 2022: tutti gli ospiti della diciannovesima puntata

Alle 14:00 circa, avremo il piacere di seguire una nuova puntata di Domenica In, il programma condotto da Mara Venier. La conduttrice, da diversi anni conduce il format e con il suo talento ci conquista ogni volta.

Schietta e dalla passionale personalità, Mara non perde mai colpi e a noi piace davvero tanto. Ma chi intervisterà in questa nuova puntata di Domenica In? Cosa accadrà? L’appuntamento si apre con lo spazio dedicato all’attualità e quindi, all’emergenza sanitaria vissuta a causa dello sviluppo e della diffusione del Covid. Per parlare di questo, di vaccini e di tutti i punti di informazione interessati, Mara ha chiamato a parlarne il Sottosegretario al Ministero della Salute ed amico di Domenica in Pierpaolo Sileri e la Professoressa Maria Rita Gismondo dell’Ospedale Sacco di Milano, con vari collegamenti.

Dopo questo spazio, si apre quello dedicato al mondo dello spettacolo e in questo caso del cinema, con l’intervista alla bellissima Serena Rossi. L’attrice, lunedì 17 gennaio arriva su Rai Uno, con la Fiction La sposa. Ci sarà anche un momento molto bello ed emozionante: sarà ricordato Paolo Rossi, con la moglie Federica Cappelletti che ha scritto un libro dal titolo ‘Per sempre noi due’. Non mancherà lo spazio dedicato al talk ‘Tutti pazzi per Sanremo e avremo modo di vedere Alba Parietti, Gabriella Farinon, Marino Bartoletti, mentre Albano, Bobby Solo e Fausto Leali canteranno le canzoni del Festival.

E allora, non perdete il nuovo appuntamento con Domenica in alle ore 14:00 circa su Rai Uno.