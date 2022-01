Anticipazioni Verissimo, puntata di domenica 16 gennaio: chi sono gli ospiti di questo nuovo appuntamento.

Anche oggi, domenica 16 gennaio, avremo il piacere di seguire una nuova puntata di Verissimo. Il format, in onda su canale 5, vede il timone di Silvia Toffanin. La conduttrice dal 2006 ha preso le redini del programma, testimone lasciato da Paola Perego.

Prima ancora, però, dal 2004 al 2006, la Toffanin, ha lavorato all’interno di Verissimo, curando, in qualità di giornalista di moda, una rubrica. Da anni, ci conquista con le sue interviste e spesso, proprio la conduttrice, non riesce a nascondere l’emozione e ci travolge con la sua bontà d’animo. Ma tornando a noi, in questo nuovo appuntamento, chi saranno gli ospiti? Scopriamolo insieme.

Verissimo, anticipazioni di domenica 16 gennaio 2022: chi sono gli ospiti di questa puntata

A partire dalle 16:30 Silvia Toffanin, torna oggi in onda, con un nuovo imperdibile appuntamento di Verissimo. Il programma concentra l’attenzione sulle interviste di personaggi famosi, e quindi sulla loro storia, sulla carriera e su particolari mai rivelati.

In questa nuova puntata, non mancheranno gli ospiti. Silvia Toffanin intervisterà uno dei conduttori più amati della televisione, stiamo parlando di Paolo Bonolis. Il conduttore, questa sera, torna in prima serata, con Avanti un altro! Pure di sera. Ma le sorprese non finiscono qui, perchè per la prima volta in studio, ci sarà Riccardo Cocciante, che quest’anno festeggia i 20 anni del suo musical da record Notre Dame de Paris.

Tra gli ospiti di Verissimo anche Arisa, la cantante, l’anno scorso, nella ventesima edizione di Amici ha vestito il ruolo di maestra di canto, ma non è tornata nella ventunesima edizione. Abbiamo avuto il piacere di vederla a Ballando con le stelle. E’ stata Arisa, in coppia con il maestro di ballo Vito Coppola, a vincere il talent show. Inoltre, Silvia Toffanin avrà il piacere di intervistare anche Dayane Mello, ex concorrente del Grande Fratello Vip 5. E allora, cosa aspettate? Alle 16:30 circa tutti sintonizzati su canale 5, per seguire il nuovo imperdibile appuntamento con Verissimo!