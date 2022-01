Arisa, lacrime in diretta tv: “Posso avere un po’ d’acqua?”, cos’è successo

La cantante Arisa in lacrime in diretta televisiva: “Posso avere un po’ d’acqua?”, di seguito vi spieghiamo cos’è successo

È un momento felice per Rosalba Pippa. Nonostante l’esclusione dal Festival di Sanremo 2022, la cantante è reduce dalla vittoria nel talent show “Ballando con le Stelle” e presto potrebbe partecipare ad un nuovo programma sempre sui canali Rai. Non mancano, però, i momenti di sconforto. In diretta televisiva, infatti, l’artista è scoppiata in lacrime.

Arisa in lacrime: “Posso avere un po’ d’acqua”

Rosalba Pippa, in arte Arisa, è una delle cantanti più famose della musica italiana, nonché una delle più amate dal pubblico italiano. L’artista è nata a Genova il 20 agosto 1982 ed ha raggiunto il successo nel 2019, quando ha vinto la categoria “Nuove Proposte” nella 59º edizione del Festival di Sanremo con il brano “Sincerità“.

La cantante ha poi partecipato altre sei volte alla manifestazione canora, vincendo nel 2014 con il brano “Controvento”. Nel 2012, invece, si è classificata al secondo posto con il brano “La notte”. Quest’anno, nonostante abbia mandato un suo brano, non è stata scelta dal conduttore e direttore artistico del Festival della canzone italiana.

La famosa cantante è reduce inoltre dalla vittoria nel talent show “Ballando con le Stelle“, dove si è esibita in coppia con Vito Coppola. Dopo un passato a Mediaset, la cantante potrebbe legare il suo nome alla rete pubblica. L’artista, infatti, potrebbe essere presto protagonista in un programma in onda sui canali Rai.

Un momento dunque felice per Arisa, ma non mancano ovviamente gli attimi di sconforto. La cantante è stata ospite nel programma “Citofonare Rai 2“, condotto da Paola Perego e Simona Ventura. Durante l’intervista, parlando del suo partner a “Ballando con le Stelle”, la cantante si è emozionata e non è riuscita a trattenere le lacrime.

La Perego si è avvicinata a lei, cercando di rincuorarla e la cantante ha poi chiesto un bicchiere d’acqua. Dopo essersi calmata, Arisa ha spiegato di aver vissuto una bellissima esperienza in coppia con Vito Coppola, ma il loro flirt non si è trasformato in una storia d’amore.