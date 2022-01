Avete notato i jeans di Elisabetta Canalis? Presto li vedremo ovunque, nuova tendenza

Avete notato i jeans indossati dalla bellissima Elisabetta Canalis? Presto li vedremo ovunque, sono una nuova tendenza!

Elisabetta Canalis è una delle donne più belle e affascinanti d’Italia, tant’è che nemmeno il divo hollywoodiano George Clooney è riuscito a resisterle! Ma oltre la bellezza la Canalis ha anche un gran stile. I suoi ultimi Jeans mostrati su Instagram hanno conquistato tutti, sono la tendenza del momento.

Questi jeans sono davvero il tormentone della stagione invernale per quanto riguarda la moda e le tendenze. Elisabetta Canalis non è certo da meno delle altre fashion icon, infatti come molte altre, ha deciso di indossare questo irrinunciabile e particolare paio di Jeans. Ha scelto di indossarli con estrema naturalezza in occasione di una pausa caffè in cui ha anche scattato delle bellissime foto, caricandole poi sul suo profilo Instagram da 3 milioni di follower. Che sia un momento glamour o una semplice pausa nella propria casa, la Canalis è sempre al passo con la moda. Siete curiosi di vedere questi particolari Jeans?

La nuova tendenza: i jeans di Elisabetta Canalis

Li ha abbinati con un attillato body nero con scollo tondo, e con un taglio alto, che scopre un pezzo dei fianchi. Questi jeans larghi e dal lavaggio celeste scuro, hanno un dettaglio molto particolare. Si tratta di due tagli all’altezza delle anche, che insieme al body dal taglio alto, scoprono una parte molto sensuale del suo corpo. Elisabetta Canalis è riuscita in pieno a trasformare due capi all’apparenza molto semplici e comuni, in un outfit particolare e alla moda.

Non è stata l’unica icona di stile a indossarli, poiché hanno conquistato anche Kim Kardashian che li ha indossati oversize e in pelle, abbinati a un top molto sexy, dal profondo scollo a V. Anche la nostra regina di stile Chiara Ferragni non ha saputo rinunciare a questo capo di tendenza, anche lei in pelle nera con cuciture bianche e un body dal taglio altrettanto sgambato. Il risultato finale di questo look tanto amato dalla vip è proprio la sensualità di una parte del corpo che spesso è messa in secondo piano. Sembrerebbe proprio che la moda anni 2000, con taglio dei pantaloni quasi inguinale sia finalmente tornato!

E voi avete visto questi jeans super sexy, li indossereste anche voi?