In Beautiful appare così, ma oggi l’attrice è irriconoscibile: look stravolto per l’interprete di Zoe Buckingham.

Un successo straordinario, quello di Beautiful. La soap opera americana è una delle più seguite al mondo… da ben 35 anni! E tra le protagoniste degli ultimi anni c’è lei, Zoe Buckingham. La giovane stilista, puntata dopo puntata, è diventata centrale nella trama della soap, soprattutto per le sua storia d’amore. Ma, oggi, ci concentreremo sul suo look! La bellissima Kiara Barnes si mostra così sul set, ma avete visto il suo aspetto oggi?

Dalle registrazioni delle puntate attualmente in onda in Italia sono trascorsi diversi mesi e, oggi, l’attrice di mostra con un look completamente stravolto: curiosi di scoprire cosa ha fatto alla sua chioma? Siete nel posto giusto.

In Beautiful Zoe si mostra così, ma ha deciso di rivoluzionare il suo look: oggi l’attrice è irriconoscibile

Non è un periodo facile per Zoe in Beautiful! La giovane stilista si trova divisa tra due uomini: Carter, sempre più deciso a sposarla, e Zende, per cui prova un interesse che non riesce a nascondere. Oggi, però, vogliamo parlarvi dell’attrice che veste i panni della Buckingham, ovvero Kiara Barnes. L’attrice e modella statunitense è entrata a far parte della soap nel 2018 e, mese dopo mese, il suo personaggio è diventato sempre più centrale. E ha incantato tutti con la sua bellezza: nella soap, Zoe ha sfoggiato sempre una chioma molto lunga, mossa o talvolta liscia. L’attrice, però, oggi si mostra con un look totalmente diverso. Date un’occhiata:

Ebbene sì! Oggi “Zoe” ha scelto lo stesso taglio della sua sorella sul set, Paris Buckingham: la new entry della soap ha infatti i capelli cortissimi, proprio come adesso li porta Kiara. Per i fan di Zoe, però, è in arrivo una brutta notizia: la stilista lascerà presto Los Angeles e, con ogni probabilità, l’attrice lascerà per sempre la soap. In America Zoe è già uscita di scena, ma in Italia la vedremo animare la trama di Beautiful ancora un po’.