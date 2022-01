Conoscete il titolo di studio di Silvia Toffanin? Ha conseguito la laurea nel 2007

Conoscete il titolo di studio di Silvia Toffanin? La conduttrice di Verissimo ha conseguito la laurea nel 2007.

Silvia Toffanin è la conduttrice di Verissimo, dal 2006. Il programma, fino alla precedente edizione, andava in onda il sabato pomeriggio, ma con la nuova edizione, c’è stato un cambiamento molto importante. Il format va in onda non solo il sabato, ma anche la domenica pomeriggio.

La Toffanin ha iniziato a muovere i primi passi nel mondo dello spettacolo partecipando su Rai 1 alle finali del concorso di Miss Italia nel 1997. Il suo esordio in televisione arriva nel 2001, come letterina del quiz di Canale 5 Passaparola. Tra il 2004 e il 2006 ha curato, in qualità di giornalista di moda, una rubrica riservatale all’interno di Verissimo, che dal 2006 ha ereditato poi la conduzione da Paola Perego. Ma negli anni, la conduttrice si è anche laureata: sapete in che cosa?

Silvia Toffanin ha conseguito la laurea nel 2007: sapete in che cosa?

Alla conduzione di Verissimo da circa 15 anni c’è Silvia Toffanin. Prima di prendere il timone del format, curava al suo interno, in qualità di giornalista di moda, una rubrica. Dal 2006 ha preso il timone del programma, lasciato da Paola Perego.

Con la nuova edizione, Silvia è tornata con una grande novità, ovvero la messa in onda di Verissimo non solo il sabato pomeriggio ma anche la domenica. In ogni puntata sono numerosi gli ospiti, che si raccontano e svelano anche tanti retroscena mai rivelati prima. Silvia ha debuttato come conduttrice il 20 agosto 2002 nel programma Nonsolomoda di Canale 5 e ha mantenuto questo incarico per sette edizioni. In questi anni, non ha abbandonato gli studi ed è anche riuscita a laurearsi: sapete in che cosa?

Sembrerebbe che, la Toffanin sia laureata in lingue e letterature straniere presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore, con una tesi su I telefilm americani per adolescenti. Ha preso la laurea nel 2007. Voi eravate a conoscenza del suo percorso di studi?