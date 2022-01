GF Vip, Biagio toglie il ‘segui’ a Miriana: lui stesso spiega il motivo della decisione

Colpo di scena tra Biagio D’Anelli e Miriana Trevisan: lui smette di seguirla su Instagram e rivela tramite social cos’è successo davvero.

Eliminato al televoto dalla casa del GF Vip 6 da qualche settimana, Biagio D’Anelli si è detto più volte fermamente convinto di voler proseguire la storia d’amore nata con Miriana Trevisan nel corso del reality di Canale 5.

Tra i due c’era stato anche un incontro a sorpresa per la showgirl nella Love Boat, seppur separati dal plexiglass a causa delle restrizioni anti-Covid. Un momento sicuramente molto emozionante per entrambi e per il pubblico, in cui i due sono apparsi sinceramente coinvolti dal legame nato tra le mura di Cinecittà.

In queste settimane poi, l’opinionista ha sempre difeso a spada tratta Miriana dagli attacchi provenienti soprattutto da alcuni concorrenti in particolare, come Soleil Sorge e Katia Ricciarelli, nemiche storiche della showgirl dall’inizio del programma.

Proprio nelle ultime ore, però, è successo qualcosa che ha stupito non poco gli utenti del web: Biagio ha unfollowato la gieffina e tutti si stanno chiedendo come mai. Ci ha pensato lui stesso a chiarire cosa sta accadendo.

GF Vip, Biagio non segue più Miriana e rivela cosa c’è dietro il suo gesto

Con una storia su Instagram, l’ex Vippone ha spiegato a cosa è dovuto il suo gesto nei confronti della donna di cui si è innamorato.

“Poiché mi state scrivendo in tantissimi riguardo il mio aver unfollowato il profilo ufficiale di Miriana, ci tengo a precisare delle cose ‘estremamente importanti’: chi gestisce il profilo di Miriana probabilmente non ha una buona considerazione di me, in quanto ho ricevuto diverse segnalazioni riguardanti cose scritte da chiunque ci sia dietro il suo profilo”, si legge nella storia di Biagio.

Non sarebbe quindi accaduto nulla di male nel rapporto tra lui e Miriana, anzi l’ex concorrente precisa soprattutto che la sua vogli di frequentarla al di fuori del gioco aumenta sempre di più.

“Seguirò Miriana quando lei riavrà il suo telefono”, conclude Biagio aggiungendo l’immancabile e affettuoso “Manchi #brutta” con tanto di emoticon a cuoricino.

Cosa ne pensate?