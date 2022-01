GF Vip, Soleil fa una dedica speciale ad Alex Belli davanti a tutti: ma avete visto la reazione di Delia Duran?

Al Gf Vip, spesso capita che i concorrenti organizzino delle feste a tema o anche degli aperitivi, con musica e balli. Il divertimento è sempre assicurato, anche se, non sempre tutti si lasciano coinvolgere da questi momenti.

Ieri sera, è stato organizzato un party, per festeggiare il compleanno di Kabir, arrivato alla mezzanotte. Barù ha preparato da mangiare e Jessica e Davide, hanno preparato un dolce. L’attore è rimasto molto felice e ha ringraziato tutti per la serata, ed in particolar modo Barù per aver speso tanto tempo a cucinare per lui. Ma il GF Vip, per movimentare la serata, ha mandato delle buste in casa, con delle richieste. Un biglietto diceva di dedicare alcune parole alla persona amata, fuori o dentro la casa. Quando è arrivato il turno di Soleil, dopo aver fatto il suo discorso, ha voluto terminare con una dedica speciale per Alex Belli, davanti a tutti: ma come ha reagito Delia Duran?

Una serata molto movimentata, i concorrenti del GF vip hanno festeggiato il compleanno di Kabir. Barù ha preparato da mangiare per tutti, con l’aiuto di altri compagni. Ad un certo punto della serata, è stato chiesto a tutti di fare una dedica speciale ad una persona amata, fuori o dentro la casa.

Kabir ha ringraziato tutti per la festa e per le attenzioni ricevute. Quando è arrivato il turno di Soleil, ha spiazzato. Al termine del suo discorso, ha concentrato l’attenzione su una dedica speciale per Alex Belli, davanti ai compagni e ovviamente, davanti anche alla moglie di Belli, Delia Duran, entrata qualche giorno fa come concorrente.

Soleil ha detto mostrandosi compiaciuta: “Io mi ero dimenticata di fare un saluto ad Alex, un bacio per tutto quello che ci hai dato, amato dentro e fuori la casa”. Delia Duran in ascolto, è apparsa un attimo sconcertata e si è guardata intorno, ma sembrerebbe non aver voluto intromettersi e far scoppiare un litigio, perchè è stata in silenzio, ma il suo sguardo diceva molto.