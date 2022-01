In arrivo un’indiscrezione bomba: clamorosa new entry nell’amata serie tv, è proprio lui!

La serie televisiva di successo targata Rai, nel suo variegato cast sta per accogliere un nuovo arrivo. Non è un volto nuovo delle fiction televisive, siete curiosi di scoprire chi è e cosa farà il suo nuovo personaggio?

L’attore che sta per cimentarsi in questa nuova avventura recitativa, secondo il settimanale Gente, è un volto già conosciuto, avendo partecipato a serie di successo come Il bello delle donne, Orgoglio, Incantesimo, Il giudice Mastrangelo e Un posto al sole. Ha anche partecipato nel 2005 al talent Ballando con le Stelle, dove ha conosciuto l’ex Miss Italia Cristiana Chiabotto. Con lei ha intrapreso una lunga relazione durata 12 anni. Inoltre, sul set della soap di Rai 1, ritroverà numerosi e amati colleghi, come Roberto Farnesi, Alessandro Tersigni e Luca Capuano. Il suo nuovo ruolo andrà a distruggere tutti gli equilibri della trama creando un emozionante triangolo amoroso.

È proprio lui: clamorosa new entry nell’amata serie tv!

La new entry secondo la rivista Gente, dovrebbe apparire già da lunedì 14 gennaio, proprio nella famosa serie tv di Rai 1, Il paradiso delle signore. L’attore arriverà e rimarrà per tutta la durata della quarta stagione, creando una complicata love story con il personaggio di Ludovica Brancia di Montalto. L’attore in questione è il bell’uomo dagli occhi di ghiaccio Fabio Fulco il quale ha recitato, oltre che nelle serie precedentemente nominate, anche in pellicole cinematografiche come Vaniglia e cioccolato, e Il crimine non va in pensione.

Il suo ruolo nella soap è quello di Ferdinando di Torrebruna. Un ricco armatore, conosciuto a livello internazionale, rimasto vedovo e che viene immediatamente affascinato dal personaggio di Ludovica, che gli ricorda molto la moglie scomparsa. Il ritorno in televisione dell’attore è molto gradito, vista la sua lunga assenza fuori dal set per dedicarsi alla famiglia. È infatti diventato papà da pochissimo della piccola Agnes, nata nel 2021 e avuta insieme alla bellissima compagna Veronica Papa.

Noi non vediamo l’ora di vedere questa nuova stagione di Il paradiso delle signore, e goderci l’ingresso di Fabio Fulco nei panni di Ferdinando di Torrebruna.