Per Janine era impossibile anche camminare: dopo Vite al Limite è rinata, irriconoscibile! La storia della protagonista della trasmissione.

Di storie che sono rimaste impresse nella mente dei telespettatori ne sono state raccontate tante, a Vite a Limite. Una di questa è senza dubbio quella di Janine Mueller, protagonista di uno degli episodi della sesta stagione della seguitissima trasmissione. Come il resto dei pazienti che vediamo nel programma, anche Janine si è presentata dal dottor Nozaradan in condizioni critiche: la 53 enne pesava ben 308 kg e aveva difficoltà motorie gravissime.

Grazie al percorso nella trasmissione, non privo di difficoltà, però, la donna è riuscita a riprendere in mano la sua vita. Scopriamo com’è oggi Janine.

Vite al Limite, la straordinaria trasformazione di Janine: com’è diventata dopo il programma

Un cambiamento incredibile, quello di Janine Mueller, originaria di Seattle. La sua storia è stata raccontata nel 2018, nella seconda puntata della sesta stagione di Vite al Limite. Un percorso non semplice il suo: nei 12 mesi di cura nella clinica ha perso solo 51 kg e non ha potuto ricorrere all’intervento chirurgico, ma non ha mai mollato. E grazie alla sua forza di volontà, Janine oggi sta molto meglio. La svolta è arrivata quando ha deciso di trasferirsi per sempre a Houston, proprio vicino alla clinica dove lavora il dottor Now.

In questo modo, la Mueller è stata seguita anche oltre il programma, riuscendo a raggiungere ottimi risultati. Oggi, dando un’occhiata al suo canale ufficiale di Instagram, vediamo una donna solare e radiosa, oltre che visibilmente dimagrita:

Eh si, Janine sembra davvero un’altra persona! I risultati si vedono, eccome. E voi, avete mai seguito la trasmissione di Real Time? Ogni episodio è dedicato ad un paziente gravemente obeso, che decide di rivolgersi alla trasmissione per dare una svolta alla propria vita: il percorso prevede prima un dimagrimento e successivamente, raggiunto il peso necessario, si procede con l’intervento di bypass gastrico.