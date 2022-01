Matilde Gioli, Giulia in ‘Doc’: non tutti sanno di quel brutto incidente che ha coinvolto l’attrice; il drammatico retroscena.

Un ritorno col botto, quello di Doc Nelle Tue Mani. La seconda stagione della serie tv di Rai Uno è iniziata lo scorso 13 gennaio e la prima puntata ha tenuto incollati alla tv ben 7 milioni di telespettatori. Emozioni e colpi di scena a non finire, ma soprattutto un cast stellare. Tra le protagonista assolute della fiction c’è lei, Matilde Gioli.

L’attrice è entrata nel cuore dei fan nel ruolo della dottoressa Giulia Giordano, che ha subito diversi brutti colpi già nei primi due episodi. Ma anche all’attrice Matilde Gioli non sono mancati momenti difficili nel suo passato. In particolare un terribile incidente, quando aveva circa 15 anni, a causa del quale ha rischiato di non camminare più. Scopriamo i dettagli di quel drammatico episodio.

Matilde Gioli e il brutto incidente che l’ha coinvolta da adolescente: “Ho rischiato la paraplegia”

Matilde Gioli è una delle attrici più amate ed apprezzate del nostro Paese. Da qualche giorno è tornata in tv nei panni della dottoressa Giulia Giordano, ex compagna del protagonista Andrea Fanti, interpretato da Luca Argentero. Della sua carriera ricca di successi conosciamo un po’ tutto, ma non tutti sanno che, in passato, Matilde è stata vittima di un grave incidente.

Un episodio avvenuto quando aveva tra i 15 e i 16 anni e di cui ha parlato a Fanpage.it qualche tempo fa: “Ero in vacanza studio a Londra e ho fatto un brutto incidente in un parco acquatico. Mi è caduto sulla schiena un ragazzo di 90 kg e mi ha spaccato 5 vertebre. Ho rischiato la paraplegia, poi fortunatamente è andato tutto bene”. L’attrice ha raccontato di aver trascorso circa due anni chiusa in casa, col busto, avendo subito traumi molto importanti e non potendo andare neanche in macchina a scuola per non danneggiare la schiena: “È stato davvero un periodo tosto”.

L’attrice racconta di aver sviluppato la sua passione per il nuoto sincronizzato proprio in questo periodo buio, avendole consigliato di fare solo sport acquatici: “Si ricomincia sempre, basta trovare qualcosa di bello da cui ripartire.” E voi, conoscevate questo retroscena sulla famosa attrice?