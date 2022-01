Non solo diventeranno genitori, altra splendida notizia: “Molto presto ci sposeremo”, che gioia!

Non solo diventeranno genitori, arriva un’altra splendida notizia per la coppia: “Molto presto ci sposeremo”, che gioia!

Ospiti a Verissimo nella puntata di sabato 15 gennaio, la felicissima coppia racconta la loro storia, e a sorpresa da un annuncio bellissimo: “Molto presto ci sposeremo”. Tantissime congratulazioni!

La coppia conosciutasi nel 2020 in un famoso reality sta aspettando l’arrivo del loro primogenito, che ha reso incredibilmente felici non solo i futuri genitori, ma anche i nonni. I due ospiti nel salotto di Silvia Toffanin hanno dato un’altra splendida notizia, sono pronti per convolare a nozze. Tuttavia, questo loro sogno non sarà un evento che avverrà nel breve periodo. “Ci sarà sicuramente, ma non a breve. Ho intenzione di procedere nel matrimonio perché credo nella famiglia. Piano piano realizzeremo anche questo” ha raccontato la futura mamma, che ha da poco passato un momento difficile per via del Coronavirus.

“Molto presto ci sposeremo”, che splendida notizia!

Si tratta della splendida coppia formata da Clizia Incorvaia e Paolo Ciavarro, conosciutasi e innamoratosi nell’affollata casa di Cinecittà. La coppia infatti, si è perdutamente innamorata durante la quarta edizione del Grande Fratello Vip. I due fidanzati hanno rivelato che “Tutto immaginavamo, tranne che ci saremmo innamorati. Succede anche questo”. Attualmente Clizia e Paolo stanno aspettando con ansia l’arrivo del loro primogenito, di cui il nome è ancora un mistero. Ma diventare genitori non basta, perché la coppia ha già un progetto molto importante nel cassetto.

Vorrebbero convolare a nozze e festeggiare il loro amore davanti alle persone care. Clizia Incorvaia ha rivelato che vorrebbe avere una cerimonia molto intima con i parenti e i pochi amici più speciali. Non è un evento che vedremo molto presto però, poiché la priorità della coppia ora è proprio l’arrivo del figlio. Paolo Ciavarro ha poi raccontato la reazione di sua mamma Eleonora Giorgi, alla scoperta che presto diventerà nonna, raccontando che: “Mia mamma è tanto contenta, ma è anche molto preoccupata. È pazza come sempre, mio padre sono sicuro che sarà un nonno dolcissimo e sarà la grande sorpresa”.

Noi gli facciamo ancora tantissime congratulazioni per tutto, e non vediamo l’ora di vedere il loro splendido bambino!