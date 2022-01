La nuova casa di Tommaso Zorzi vi lascerà a bocca aperta: eccola!

Dopo la brutta esperienza del furto subito in casa, Tommaso Zorzi sta cambiando abitazione: ecco alcuni dettagli della nuova dimora.

La vittoria al GF Vip 5 avvenuta a marzo dello scorso anno non ha fatto che confermare il suo talento televisivo e la forza del suo personaggio social. A partire dal reality di Canale 5, Tommaso Zorzi si è fatto conoscere dal grande pubblico che continua a seguirlo con affetto anche dopo quell’esperienza.

Leggi anche——>>>Tommaso Zorzi commuove tutti: una parte della sua famiglia in un momento da incorniciare

L’influencer milanese ha infatti conquistato tutti anche come opinionista dell’Isola dei Famosi e come giudice di Drag Race Italia che stiamo vedendo su Real Time proprio in queste settimane.

Anche l’amore sembra sorridergli ormai da qualche mese: la storia con l’ex ballerino di Amici 20, Tommaso Stanzani, procede a gonfie vele e i due condividono moltissimi momenti insieme con i loro follower tramite i social.

Dopo aver vinto il GF Vip, Zorzi aveva cambiato casa scegliendo un bellissimo appartamento a Milano, sua città d’origine. Purtroppo, però, prima di Natale ha subito un furto: “Io farei un appello al sindaco, che ho votato e rivoterei, però Sala c’è un evidente problema di sicurezza a Milano. Io da cittadino inizio a non sentirmi più sicuro a Milano”, aveva detto su Instagram comprensibilmente scosso per il trauma.

Ha così deciso di trasferirsi in un’altra casa di cui in questi giorni sta mostrando alcuni particolari, ovviamente con le dovute precauzioni.

Avete visto la nuova casa di Tommaso Zorzi? Imperdibile!

Dai pochi dettagli condivisi, si può dire che il volto di Drag Race Italia conferma ancora una volta di possedere un gusto davvero raffinato.

Leggi anche—–>>>Ha vinto il Gf Vip, ma sapete qual è il titolo di studio di Tommaso Zorzi?

Nel salotto vediamo una comoda poltrona posizionata tra da due librerie e un tavolino laccato rosso lucido. Sul divano grigio, abbiamo visto giocare i suoi due cagnolini, Priscilla e il nuovo arrivato Nicola, lo Yorkshire Terrier da poco entrato in famiglia.

Non sarà sfuggita poi la novità che l’ex gieffino ha mostrato in una storia su Instagram: nella sua nuova casa ci sarà una cabina armadio riservata solo alle sue innumerevoli paia di scarpe!

Leggi anche——->>>Tommaso Zorzi e Tommaso Stanzani, retroscena “privato”: solo ora spunta la verità

Tornando al salotto, elegantissimo il camino che certamente contribuisce a dare un tocco di eleganza notevole all’ambiente come potete vedere in questa immagine:

‘Ciliegina sulla torta’ è il parquet: visto che meraviglia?