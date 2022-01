Sanremo 2022, chi è il favorito dopo il primo ascolto: grandissima sorpresa

I giornalisti hanno ascoltato i brani in gara a Sanremo 2022, sapete chi è il favorito? Grandissima sorpresa

Completato il primo ascolto dei brani in gara alla settantaduesima edizione del Festival di Sanremo. Le testate più importanti d’Italia hanno stilato le loro pagelle. Sapete chi è il favorito per la vittoria della famosissima manifestazione canora? Non mancano le sorprese.

Chi è il favorito per la vittoria di Sanremo 2022

La settantaduesima edizione del Festival di Sanremo è alle porte. La manifestazione canora andrà in onda dal 1° al 5 febbraio 2022 dal teatro Ariston di Sanremo. Il conduttore e direttore artistico sarà per il terzo anno consecutivo Amadeus. Egli è stato acclamato a gran voce dal pubblico dopo il successo delle passate edizioni. Al suo fianco ci saranno cinque co-conduttrici, una diversa per ogni serata. Quest’anno non dovrebbe esserci Fiorello, autentico mattatore delle passate edizioni. Al suo posto, però, dovrebbe correre in aiuto Checco Zalone, altro attore e comico amatissimo dal pubblico italiano.

Il direttore artistico ha inoltre annunciato la lista dei big in gara nella settantaduesima edizione del Festival della canzone italiana. Questi sono i cantanti che si esibiranno sul palco dell’Ariston di Sanremo: Achille Lauro, Aka7Even, Ana Mena, Gianni Morandi, Fabrizio Moro, Irama, Ditonellapiaga e Rettore, Elisa, Michele Bravi, Iva Zanicchi, Rkomi, Mahmood e Blanco, Giusy Ferreri, Giovanni Truppi, Emma, Dargen D’Amico, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo Ranieri, La rappresentante di lista.

Chi vincerà il Festival di Sanremo? Il pubblico inizia già a fare i pronostici. Quest’anno ci sono tantissimi nomi forti. Da Achille Lauro a Gianni Morandi, da Iva Zanicchi ad Emma, da Massimo Ranieri a Irama, fino ai più giovani come Sangiovanni, Aka7Even, Rkomi e tanti altri ancora. Per i bookmakers, però, i favoriti sono Mahmood e Blanco. Quest’ultimo è l’artista rivelazione dell’anno appena trascorso. Quasi tutti i suoi brani sono diventati delle hit clamorose. Subito dopo di loro ci sono Elisa, Emma, Achille Lauro e Sangiovanni.

Nel frattempo, i giornalisti hanno ascoltato i brani in gara al Festival di Sanremo 2022 ed hanno espresso la loro opinione attraverso le pagelle. Sapete chi è il favorito per la vittoria per la sala stampa? Massimo Ranieri ha fatto incetta di voti alti. È probabile che sia proprio lui il potenziale vincitore per la sala stampa. Non mancano però le sorprese. Brano acclamatissimo dai giornalisti è anche quello di La rappresentante di lista.