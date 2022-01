Teo Mammucari, confessione a sorpresa: “Non mi parlo più con mio fratello”, cos’è successo

Il famoso conduttore televisivo Teo Mammucari si è lasciato andare ad una confessione a sorpresa: “Non parlo più con mio fratello”

Ospite nella scorsa puntata di “C’è posta per te”, programma condotto da Maria De Filippi su Canale 5, Mammucari ha raccontato per la prima volta il dramma segreto legato alla sua famiglia. Il conduttore televisivo e giudice di “Tu si que Vales” sembra non avere rapporti con il fratello. Cosa sarà successo?

LEGGI ANCHE: “A cena, al momento del dolce…”: Teo Mammucari e il retroscena che riguarda Gerry Scotti

Teo Mammucari, la confessione sul fratello spiazza tutti

Mammucari è uno dei conduttori più famosi della televisione italiana, nonché uno dei più amati dal pubblico. Ha iniziato a lavorare come animatore turistico, prima di diventare attore per “Scherzi a parte” e poi “iena” per il noto programma televisivo. Il maggior successo arriva nel 2000 con la conduzione del programma comico-satirico “Libero”, in onda su Rai 2 e basato su scherzi telefonici. Nel corso della trasmissione, Mammucari lancia anche alcuni singoli come “Nando” e “WWW sciogliamo i Pooh”.

LEGGI ANCHE: Dove abita Teo Mammucari? Non tutti sanno cosa accadde in quella casa

Dopo il successo con “Libero”, approda alla rete del Biscione dove conduce il programma “Veline” e “Distraction“, un quiz in cui i concorrenti sono sottoposti a numerose ed estreme distrazioni, mentre cercano di rispondere alle diverse domande. Ha condotto, inoltre, il Festivalbar 2008, “Scherzi a parte”, “Sarabanda”, “Lo show dei record”, “Jump! Stasera mi tuffo” e soprattutto “Le Iene“. Dal 2016 è uno dei giudici di “Tu si que Vales“, trasmissione di successo in onda in prima serata su Canale 5.

LEGGI ANCHE: Teo Mammucari, sapete che lavoro faceva prima del successo?

I giudici di “Tu si que Vales” sono stati ospiti nella scorsa puntata di “C’è posta per te“, condotto il sabato in prima serata su Canale 5 da Maria De Filippi. I giudici hanno fatto una sorpresa ad due protagonisti della puntata, Carmine e Francesco, giovani fratelli che hanno perso prematuramente entrambi i genitori.

La loro storia ha fatto commuovere tutti, ma anche riflettere. Mammucari infatti ha voluto elogiare Carmine e Francesco sottolineando come, a differenza loro, lui e suo fratello non si parlino da anni. La sua confessione ha spiazzato tutti, compresa Maria De Filippi, che probabilmente non conosceva questo lato della sua vita privata.

Mammucari, però, non si è voluto sbilanciare, dicendo solamente: “Spesso si pensa che la gente cambi quando diventa famosa, ma non è sempre così”.