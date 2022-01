Uomini e Donne, ricordate la corteggiatrice non scelta da Andrea Zelletta? Eccola oggi, a distanza di qualche anno.

Andrea Zelletta è stato uno dei tronisti più amati della storia di Uomini e Donne. E uno dei più fortunati! Nella trasmissione di Canale 5, il bel pugliese ha trovato il vero amore: la scelta di Natalia Paragoni ha fatto emozionare tantissimo il pubblico. E, ancora oggi, i due sono complici ed innamoratissimi. Ma ricordate chi fu la “non scelta” di Andrea?

Se per Natalia c’è stato il lieto fine, non è stato lo stesso per l’altra corteggiatrice arrivata fino in fondo nel suo percorso sul trono. Seduta sulla sedia rossa, infatti, la ragazza ha dovuto sentirsi dire le parole che mai avrebbe voluto “non sei la mia scelta”. Vi ricordate chi era? Ecco come è diventata oggi.

Uomini e Donne, Andrea Zelletta scelse Natalia Paragoni, ma ricordate la corteggiatrice non scelta? Eccola oggi

Tra le coppie nate a Uomini e Donne più belle e amate dal pubblico c’è senza dubbio quella formata da Andrea Zelletta e Natalia Paragoni. La loro scelta, tra i petali rossi, è stata una delle più emozionanti della storia del programma. Ma ricordate la “non scelta”? A subire il rifiuto di Andrea è stata Klaudia Poznanska, corteggiatrice originaria della Polonia, con cui il tronista aveva creato un bel feeling. Ha conquistato il pubblico col suo carattere forte, ma nello stesso tempo sensibile. E, ovviamente, per la sua bellezza innegabile, che è rimasta immutata.

Sul suo canale Instagram, seguito da più di 200 mila followers, Klaudia condivide diverse foto e video delle sue giornate. E gli ultimi scatti sono davvero incantevoli, date un’occhiata:

Eh si, Klaudia è davvero una delle corteggiatrici più belle mai apparse nella trasmissione di Canale 5. E voi, ricordate il suo percorso a Uomini e Donne? Qual è stata la vostra coppia preferita tra quelle nate nella trasmissione di Maria De Filippi?