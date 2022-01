Da vee-jay di MTV a prof di Amici: cosa fa oggi Marco Maccarini a più di vent’anni dagli esordi

Coloro che erano giovani negli anni ’90 lo hanno conosciuto grazie ad MTV, ma cosa fa Marco Maccarini oggi e com’è la sua vita?

E’ stato per anni uno degli idoli delle ragazzine di quei tempi: a cavallo tra la fine degli anni ’90 e gli inizi dei Duemila, Marco Maccarini irruppe sulla scena televisiva grazie al suo ruolo di vee-jay di MTV.

Giorgia Surina, Daniele Bossari, Andrea Pezzi, Alessandro Cattelan, Victoria Cabello ed altri volti noti della tv sono ‘nati’ artisticamente proprio lì, sul canale televisivo tematico edito da ViacomCBS.

Nato a Torino nel 1976, Marco Maccarini è stato sicuramente uno dei volti più amati dell’emittente che ora fa parte dei ricordi indelebili di un’intera generazione. Il suo incredibile successo fu dovuto soprattutto al programma Total Request Live (Trl), di cui era conduttore insieme alla Surina.

Marco Maccarini, il suo percorso da MTV ad oggi

Dato l’enorme popolarità raggiunta, il vee-jay torinese approdò anche su altre reti televisive più seguite: nel 2002 fu per esempio conduttore del Dopofestival di Sanremo, presentò ben due edizioni Festivalbar nel 2003 e nel 2004 vincendo addirittura il Telegatto con Michelle Hunziker. Non tutti ricorderanno poi la sua esperienza come inviato de Le Iene nel 2007.

Da sempre appassionato di musica, dopo aver lavorato spesso sul piccolo schermo, decide di dedicarsi alla radio: diventa infatti uno speaker di R101. Il ritorno in tv avviene nel 2015 con un ruolo alquanto particolare: per quella stagione infatti è professore di canto ad Amici di Maria De Filippi.

Molto seguito sui social, Marco negli ultimi tempi ha documentato tramite il suo profilo una delle esperienze più belle ed ‘impegnative’ della sua vita. Riguarda il trekking, altra sua grande passione: ha infatti percorso il Cammino di Santiago, tutta la Liguria e la via Francigena a piedi! Oggi lavora come speaker di Radio Italia al fianco di Marina Minetti.

Dal punto di vista privato, è papà di due figli, Theo (nato nel 2007) e Mia (nata nel 2009), avuti da sua moglie Olivia Verona.

Vi piacerebbe rivedere presto Marco in qualche programma tv? A noi sì, tantissimo!