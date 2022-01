Ha partecipato a Vite al Limite insieme a sua moglie: prima pesava 300 kg, oggi è davvero irriconoscibile? Da restare a bocca aperta!

Non è stato affatto da solo quando ha scelto di partecipare a Vite al Limite! Così come tantissimi altri protagonisti di cui vi abbiamo abbondantemente parlato, anche lui ha preso parte al famoso programma di Real Time in compagnia di sua moglie!

Con un peso che raggiungeva quasi i 300 kg, la coppia di Chicago ha deciso di chiedere aiuto al dottor Nowzaradan e al suo metodo infallibile per ritornare in forma. Marito e moglie, seppure con due storie alle spalle letteralmente differenti tra loro, pesavano ben 600 kg. Ed entrambi sentivano l’esigenza di cambiare vita. Un altro giorno, magari, vi parleremo di lei e della sua storia. Adesso, invece, concentriamoci su di lui: il marito! Siamo riusciti a rintracciarlo sui social. E, vi assicuriamo, la trasformazione iniziata in clinica ma proseguita una volta spenti i riflettori è stata davvero formidabile. Ad oggi, l’uomo appare totalmente differente rispetto a prima. Siete pronti a vedere ogni cosa nel minimo dettaglio? Ci pensiamo immediatamente.

A Vite al Limite insieme a sua moglie: sapete com’è diventato oggi?

Sia lui che sua moglie, quindi, avevano una disperata esigenza di ritornare in forma. Esattamente 563 kg in due, ma rispettivamente quasi 300, la coppia ha dato vita ad un percorso in clinica piuttosto sensazionale. Stiamo parlando proprio della storia di Vianey Rodriguez ed Allen Lewis, protagonisti dell’ottava stagione di Vite al Limite. Cos’è successo, però, una volta spenti i riflettori? Ed, in particolare, come sono cambiati!

Siamo riusciti a rintracciare la coppia su Facebook. E possiamo dirvi di essere rimasti letteralmente senza parole quando abbiamo constatato coi nostri occhi il loro cambiamento. Scopriamo insieme quello di Allen, però! Da un massimo di quasi 300 kg, il giovane Lewis ha ultimato il suo percorso in clinica con meno 123 kg. Ma non solo. Dando uno sguardo al suo profilo, abbiamo constatato che sembrerebbe essere dimagrito ancora di più una volta spenti i riflettori. E queste immagini del prima e del dopo lo confermano. Guardate un po’:

Non sappiamo quanti altri chili abbia perso, ma non si può fare a meno di quanto la sua trasformazione in clinica e fuori da essa sia stata davvero incredibile. Siete d’accordo?