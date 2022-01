“Ci abbiamo provato, non è andata”: si sono lasciati, grande dispiacere per i fan; la confessione è arrivata attraverso i social.

È stata una delle coppie più chiacchierate degli ultimi mesi. In realtà, non si sono mai definiti pubblicamente una coppia, ma la loro sintonia era più che evidente. Poi, qualche ora fa, l’amara confessione: tra loro è finita.

“Non sono triste, gli voglio bene. Mi sento ancora molto legata a lui, ma passerà, come passa l’influenza.” Scopriamo cosa ha raccontato l’amatissima artista nelle sue stories di Instagram.

Arriva la conferma: “Ci abbiamo provato, non è andata”, si sono lasciati definitivamente

“Ci abbiamo provato, non è andata”. Con queste parole la cantante annuncia la fine della sua frequentazione. Una storia appena nata, ma che stava facendo sognare tantissimi telespettatori. Di chi parliamo? Di Arisa e Vito Coppola, i vincitori dell’ultima edizione di Ballando con le stelle. Tra la cantante e il ballerino, sin da subito, è nato un feeling speciale ed è stato proprio quello, forse, a condurli alla vittoria. E, sebbene i due si definissero sempre soltanto amici, in molti tra i telespettatori dello show di Milly Carlucci hanno si da subito pensato che tra loro ci fosse qualcosa in più. E la confessione di Arisa ha confermato la frequentazione.

Una frequentazione che, però, è terminata. A rivelarlo è stata proprio Arisa, rispondendo ad una domanda di un follower in un box su Instagram. “Per favore non chiedetegli più nulla di me”, scrive la cantante, che sottolinea l’importanza dell’amore anche se non si è ricambiati. Al momento, Vito non si è ancora espresso sulla questione.

E anche a Verissimo, dove è stata ospite della puntata in onda ieri, domenica 16 gennaio, Arisa ha ammesso che il suo cuore batte per qualcuno, senza nominare però il ballerino campano. Per molti, però, la cantante faceva riferimento proprio a lui. Ci sarà un ritorno di fiamma o la relazione si è conclusa definitivamente?