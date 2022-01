Su richiesta dei suoi followers, l’amatissima cantante ha mostrato un suo scatto da bambina e ha sciolto tutti: l’avete riconosciuta?

Avete mai fatto il ‘gioco’ di Instagram che vi permette di rispondere personalmente alle curiosità dei vostri followers? I nostri Vip adorano farlo! Proprio qualche giorno fa, attraverso una serie di Instagram Stories, l’amatissima cantante ha accontentato la richiesta di un utente. Ed ha reso nota una sua dolce fotografia da bambina.

Attivissima sul suo canale social ufficiale, l’amatissima cantante non solo non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa che riguarda la sua vita e la sua quotidianità col suo pubblico, ma è anche solita comunicare direttamente con loro. L’ha fatto anche qualche giorno fa, sapete? A distanza di qualche ora dall’inizio del nuovo anno, l’amatissima interprete ha dato la possibilità ai suoi sostenitori di concederle qualche domanda. E di condividere con loro foto appartenenti a specifici momenti. C’è chi, ad esempio, le ha chiesto una foto di un momento in cui era felice. O chi, invece, le ha chiesto una sua foto insieme a suo figlio mentre erano a Disneyland. C’è chi, però, non ha perso occasione di poterle chiedere un suo scatto quando era soltanto una bambina. Ebbene. Voi l’avete riconosciuta? Scopriamo insieme di chi stiamo parlando.

Oggi è una cantante amatissima, avete riconosciuto questa dolce bambina dello scatto?

Sempre solita a comunicare coi suoi sostenitori, alcuni giorni fa l’amatissima cantante non ha perso occasione di poter mostrare una sua foto quando era soltanto una dolce bambina. Quello che, però, vi chiediamo è: siete riusciti a riconoscerla? Se guardate con attenzione la foto, non farete affatto fatica a riconoscerla. Anche perché,vi anticipiamo, vi sono alcuni tratti del suo viso che, ancora adesso, continuano ad essere distintivi della sua bellezza.

Qualora vi risultaste troppo ‘difficile’, ci pensiamo noi a darvi qualche indizio in più. È una cantante amatissima; è nata a Sora e il suo debutto è avvenuto tantissimi anni fa sul palco di Sanremo con ‘Doppiamente fragili’ e si è aggiudicata addirittura la vittoria. Adesso è proprio facile, diteci la verità. Stiamo parlando proprio di lei: Anna Tatangelo!

Eravate riusciti a riconoscerla?