Amici 21, “Comunicazione importante”: Alessandra Celentano gela tutti con la sua richiesta; ecco cosa ha annunciato l’insegnante di danza del talent.

È andata in onda ieri, domenica 16 gennaio 2021 , una nuova scoppiettante puntata di Amici 21. Una puntata dove è successo davvero di tutto: ben quattro concorrenti hanno dovuto dire addio al loro sogno di arrivare al serale, lasciando per sempre la scuola. Ma anche il post puntata è stato piuttosto incandescente!

Si, perché proprio poco dopo la puntata, sui social è apparso un video con protagonista la maestra Alessandra Celentano. Con una comunicazione tanto importante quanto inaspettata per tutti. Scopriamo cosa è successo e qual è la richiesta dell’insegnante di danza.

Amici 21, la comunicazione a sorpresa di Alessandra Celentano: cosa è successo

Attraverso un video messaggio condiviso sui social di Amici, Alessandra Celentano fa sapere di essere alla ricerca di un nuovo ballerino. Nulla di eclatante, se non fosse che, nella comunicazione, la maestra fa un rifermento bene preciso: “Sono qui a comunicare che sto aprendo un casting per ballerini di latino americano. Ballerini che si reputano più bravi di Mattia”. Proprio così! Una richiesta che ha spiazzato i fan della trasmissione, che si chiedono: Alessandra ha intenzione di mettere in sfida il concorrente del team Todaro?

Per molti, potrebbe essere una “risposta” a quanto accaduto nell’ultima puntata: Raimondo Todaro ha messo in sfida Christian contro Cristiano, proponendo l’eliminazione diretta di uno dei due. E, secondo quanto stabilito dal giudice Garrison, è stato proprio l’allievo della maestra Celentano, Cristiano, a dover abbandonare per sempre la scuola. Che Alessandra abbia intenzione di proporre un’altra sfida, con protagonista Mattia?

Staremo a vedere! C’è da tener conto anche che, al momento, Mattia non si sta esibendo e non sta frequentando le lezioni per via di una microlesione: il concorrente è ancora a rischio abbandono, se non dovesse guarire in fretta. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire qualcosa in più sull’inaspettata richiesta della maestra Celentano.