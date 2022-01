Amici 21, imprevisto in diretta per LDA: è accaduto proprio mentre cantava davanti a Fiorella Mannoia

Piccolo incidente per LDA nel corso della sua esibizione di ieri: il cantante è stato protagonista di un imprevisto che non è sfuggito.

Non è stata di certo una puntata noiosa quella di Amici 21 ieri: i momenti di adrenalina non sono affatto mancati in studio né per il pubblico della domenica pomeriggio di Canale 5.

Leggi anche—–>>>Amici 21, LDA chiama Gigi D’Alessio e mostra il suo primo disco d’oro: la reazione del cantante

Innanzitutto, sono state ben tre le eliminazioni dalla scuola: a tornare a casa sono stati Elena, Paily e Cristiano. A seguire c’è stata la gara di canto conclusasi a sfavore di Nicol in quanto ultima classificata.

Il giudice stavolta è stata una cantautrice amatissima, vera icona della musica italiana da quasi oltre mezzo secolo: parliamo di Fiorella Mannoia, artista romana dalla carriera strepitosa. Al momento dell’esibizione di LDA, però, è successo qualcosa di inatteso.

Amici 21, LDA si esibisce di fronte a Fiorella Mannoia ma si blocca dopo pochi secondi

Sappiamo che, nel suo percorso ad Amici, il giovanissimo figlio di Gigi D’Alessio sta trionfando alla grande. E’ stato lui ad aggiudicarsi il primo disco di platino di questa ventunesima edizione con l’inedito Quello che fa male.

Leggi anche——>>>Amici, momento di commozione per LDA: la canzone gli ricorda il divorzio dei suoi genitori

Sebbene stia facendo un percorso impeccabile all’interno del talent di Canale 5, anche per lui ovviamente può esserci un piccolo disguido. Quando è stato chiamato a cantare, ha avuto improvvisamente un blocco di qualche secondo all’inizio dell’esibizione.

Con un po’ di imbarazzo, si è scusato col pubblico e con la Mannoia per poi ripartire da capo ed eseguire il brano completo. Fiorella, da grande professionista, lo ha subito rassicurato dicendogli che sono cose che possono capitare a chiunque. Inoltre, l’artista ha detto che avrebbe voluto abbracciarlo per dargli conforto, ma che purtroppo ciò non è consentito a causa delle regole anti-Covid.

Se vi state chiedendo come sia andata a finire, inutile dire che LDA ha poi fatto un’esibizione pazzesca come al solito e che è riuscito a piazzarsi ai primi posti in classifica.

Leggi anche——->>>Amici 21, LDA operato da bambino: “Era una cosa abbastanza grave”, cosa ha raccontato in puntata

E voi avete visto quel momento in diretta?