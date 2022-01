Anticipazioni della puntata del GF Vip di Lunedì 17 Gennaio: occhi puntati su questa coppia, ne vedremo delle belle in diretta.

Una nuova settimana ha inizio. E questo, si sa, vuol dire una sola cosa: una nuova puntata del GF Vip. A distanza di pochissimi giorni dall’appuntamento choc di Venerdì scorso e l’ingresso di Delia Duran in casa, il reality di Canale 5 è pronto a ritornare in diretta con una puntata clamorosa!

A partire dalle ore 21:45 di oggi, Lunedì 17 Gennaio, Alfonso Signorini sarà in diretta dallo studio televisivo di Cinecittà. E sarà il traghettatore di una nuova ed imperdibile puntata del GF Vip. Cosa ci dicono le anticipazioni di questa sera? Cosa accadrà? Come al solito, non abbiamo ancora notizie ufficiali. Quello che, però, possiamo dirvi è che ne vedremo davvero delle belle. Anche perché in questi pochissimi giorni è accaduto davvero di tutto. Bando alle ciance, però: scopriamo insieme tutto quello di cui parlerà Alfonso Signorini in diretta.

GF Vip del 17 Gennaio, le anticipazioni di stasera: ne vedremo delle belle!

Seppure manchino poco meno di due mesi dalla finale di questa sesta edizione del GF Vip, i colpi di scena non sembrano affatto mai mancare. E, dopo l’ingresso choc di Delia Duran della settimana scorsa, ci aspettiamo tantissime altre cose. Cosa accadrà, però, stasera Lunedì 17 Gennaio? Quali sono le anticipazioni della puntata odierna? Procediamo con ordine!

Da Venerdì sera c’è da ammettere che è accaduto davvero di tutto! Quello che pensava fosse concluso, invece, si è dimostrato tutt’altro. Stiamo parlando proprio di Gianmaria e Federica. L’ex professoressa de L’eredità, seppure avesse scambiato un bel bacio passionale con l’imprenditore napoletano, si era tirato indietro perché consapevole di avere una persona fuori che l’aspettava. Ora che, però, Signorini l’ha avvertita che, in realtà, non c’è più nessuno, Federica si è nuovamente lasciata andare con il bel Antinolfi. Cosa accadrà ora? Staremo a vedere! Una cosa, però, è certa: Gianmaria potrebbe abbandonare la casa molto presto! E questo, purtroppo, potrebbe condizionare fortemente le loro sorti. In ogni caso, non ci resta che attendere e scoprire cosa succederà. Stesso ed identico discorso anche per Sophie ed Alessandro. L’attrazione tra loro c’è, ma sembrerebbe mancarci qualcosa. Riusciranno mai a trovare un punto di incontro? Vedremo questa sera! Ovviamente, poi, si darà ampio spazio ai nominati di questa sera. Uno tra Valeria e Giacomo, Federica e Kabir Bedi sarà il meno votato dal pubblico. Infine, occhi puntata su una coppia: Soleil e Delia! La modella venezuelana, nonché moglie di Alex Belli, è entrata in casa pochi giorni fa, ma ha già fatto parlare tanto di sé. Vedremo stasera cosa accadrà tra loro, se magari ci sarà un ulteriore confronto, e tireremo le somme.

Noi non vediamo l’ora che arrivi stasera, voi?