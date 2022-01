Ballerino molto amato dal pubblico di Amici 2, dopo quasi vent’anni la sua vita è totalmente cambiata: cosa fa adesso

Dopo aver partecipato nel 2002/2003 come ballerino ad Amici 2, ha intrapreso una strada completamente diversa: sapete cosa fa oggi?

Il clamoroso successo della prima edizione di Amici l’anno precedente (quando ancora si chiamava Saranno Famosi) fece da apripista alla stagione successiva che riconfermò la capacità del format di entrare nel cuore dei telespettatori.

La seconda edizione è stata indubbiamente una delle più amate e i suoi protagonisti, indipendentemente da ciò che hanno fatto dopo, sono ricordati ancora con molto affetto. Quell’anno vinse la bravissima cantante Giulia Ottonello, molto portata anche per la recitazione, ma furono molti gli allievi che si distinsero per talento e carisma.

Uno di questi fu il ballerino Stefano Bindinelli, originario di Nuoro, che a quei tempi aveva 25 anni. Riuscì ad entrare nell’ambitissima scuola vincendo la sfida contro Giacomo Milli diventando il nuovo titolare del banco di danza.

Sono passati circa due decenni da allora e Stefano ha scelto un’altra strada molto diversa da quella del ballerino. Scopriamo a cosa si dedica oggi!

Ricordate Stefano Bindinelli di Amici 2? Non indovinereste mai cosa fa oggi l’ex ballerino

Durante la sua permanenza nella scuola più famosa d’Italia, Bindinelli strinse alcune amicizie che resistono tuttora, a dispetto degli anni trascorsi. Sul suo profilo Instagram ci sono vari scatti recenti che lo ritraggono insieme a Jennifer Iacono e Lidia Cocciolo, altre grandi protagoniste di quell’anno.

Uscito dal talent, partecipò al musical Footlose per poi appendere le scarpette al chiodo. Nonostante conservi un fisico al top, Stefano ha infatti messo da parte la danza scegliendo per un altro tipo di vita. Oggi si occupa del B&B di cui è proprietario in Sardegna, regione da cui proviene.

In questa foto abbastanza attuale, vediamo com’è diventato dopo tutti questi anni:

Il viso è sicuramente più adulto, ma la forma fisica è ancora eccellente: complimenti!