Spunta la foto di Benedetta Rossi e di suo marito Marco di circa 25 anni: l’avete vista? L’amatissima food blogger si mostra così.

È amatissima, Benedetta Rossi! Apprezzatissima food blogger, ma anche conduttrice televisiva, la simpatica marchigiana vanta di un successo davvero impressionante. Successo che, sia chiaro, non si limita affatto alla sua carriera televisiva e lavorativa, ma che si estende fino al suo canale social.

Leggi anche –> Benedetta Rossi, sanno tutti che lavoro fa. Ma sapete cosa c’è scritto sulla sua carta d’identità?

Con un profilo Instagram che vanta più di 4 milioni di followers, Benedetta Rossi non perde mai occasione di poter intrattenere e comunicare col suo pubblico. Giorno dopo giorno, infatti, non soltanto li rende partecipi delle sue giornate e della sua quotidianità attraverso Instagram Stories, ma non può fare a meno di condividere con loro scatti appartenenti al suo passato. Proprio qualche settimana fa, infatti, la simpaticissima Rossi ha voluto mostrare ai suoi sostenitori una foto di lei e di suo marito risalente a ben 25 anni fa. “A grande richiesta…”, è proprio così che l’amatissima food blogger inizia la didascalia scritta a corredo di questo scatto. Siete curiosi, però, di sapere com’era in quegli anni? Ci pensiamo immediatamente.

Leggi anche –> Benedetta Rossi giovanissima con suo marito, l’avete mai vista? Lo scatto del passato: incredibile

Benedetta Rossi 25 anni fa: lo scatto del passato insieme a suo marito, com’è cambiata

Attivissima sul suo canale social ufficiale e, soprattutto, sempre dedita a far entrare nella sua vita il suo amatissimo pubblico social, qualche giorno fa, Benedetta Rossi ha condiviso uno scatto in compagnia di suo marito risalente a 25 anni fa. I due, come specificato a corredo della foto, sono ritratti durante una loro passeggiata a cavallo. E, a quanto pare, in quegli anni non erano ancora una coppia. “Io e Marco facevamo delle bellissime passeggiate a cavallo e non stavamo ancora insieme”, ha scritto a corredo della foto.

Leggi anche –> Benedetta Rossi come non l’abbiamo mai vista: relax in piscina con Marco

Com’è cambiata, però, in tutti questi anni? Appurato che sono trascorsi esattamente 25 anni da quel momento e che sono cambiate tantissime cose dalla foto, siete curiosi di sapere come si mostrava in quegli anni la simpaticissima Benedetta Rossi? Vi accontentiamo immediatamente. Eccola qui:

Insomma, una cosa c’è da ammetterla: nonostante siano passati anni dalla foto, Benedetta Rossi è sempre identica al passato. E lo è, sia chiaro, anche suo marito. Siete d’accordo?