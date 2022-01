Simona Ventura è una conduttrice super amata, ma vi siete mai chiesti cosa faceva prima del successo? Salta fuori un retroscena davvero incredibile.

È, senza alcun dubbio, uno dei volti più amati della televisione italiana, Simona Ventura. Attualmente al timone di ‘Citofonare Rai due’ con la sua amica Paola Perego, la splendida Ventura è tra le conduttrice più apprezzate del piccolo schermo nostrano.

Compiuto il debutto nel mondo dello spettacolo quando era soltanto una ragazzina, Simona Ventura ha saputo facilmente conquistare l’attenzione del pubblico italiano su di sé. Pensate, correva esattamente il 1985 quando, alla sola età di 20 anni, la giovanissima di Bentivoglio faceva il suo esordio in ‘W le donne’, trasmissione amatissima e condotta da Amanda Lear ed Andrea Giordana su Rete Quattro, come concorrente. Da quel momento, la sua carriera televisiva ha letteralmente spiccato il volo. Non soltanto dopo il suo debutto ha avuto la possibilità di prendere parte ad un altro quiz come concorrente, ma qualche anno dopo ha vinto ‘Miss Muretto’. Ed ha anche partecipato a Miss Italia. Insomma, un esordio niente male, non c’è che dire. Vi siete mai chiesti, però, cosa faceva prima del suo successo in televisione? Abbiamo appena scoperto un retroscena davvero impensabile!

Simona Ventura, sapete cosa faceva prima del successo in televisione?

È dal 1985, quindi, che Simona Ventura è letteralmente inarrestabile sul piccolo schermo nostrano. Esordita come concorrente in alcuni quiz italiani, la conduttrice ha facilmente conquistato gli occhi su di sé. E, nel corso degli anni, è riuscita a diventare quella che è oggi. Vi siete mai chiesti cosa faceva prima del successo in televisione? Prima di prendere parte a ‘W le donne’, Simona Ventura che lavoro faceva?

Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che prima di cavalcare l’onda del successo Simona Ventura abbia svolto un lavoro piuttosto ‘normale’. Sembrerebbe, infatti, che abbia svolto la mansione di contabile all’interno di un’azienda di autotrasporti. Le ‘sorprese’, però, non sono affatto finite qui. Sul web, infatti, si legge che, dopo un po’ di tempo dalla sua assunzione, la Ventura abbia scoperto che a pagarle lo stipendio era sua madre e così decisa di licenziarsi.

Avreste mai immaginato questo ‘retroscena’?