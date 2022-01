La dedica di Lulù per Manuel lascia senza parole: “Mi ha fatto sentire unica e bellissima anche quando non mi ci vedo”.

Manuel e Lulù sono una delle coppie più belle nate all’interno del Grande Fratello Vip. Giovanissimi e molto belli, il loro rapporto è apparso all’inizio altalenante. Abbiamo visto che, la principessa è sempre stata più vicina al concorrente, anche quando lui si allontanava.

In molte puntate, questo rapporto è finito al centro dell’attenzione. Ad un certo punto, sembrava che la loro storia fosse naufragata, ma è proprio quando tutto sembra perduto che accade quello che non ci si aspetta. Manuel ha aperto il suo cuore e l’amore ha trionfato anche questa volta. La principessa e Bortuzzo sono quasi sempre insieme, si scambiano abbracci, baci e tante carezze, e gli sguardi, quelli non mancano mai. Due giorni fa, in occasione del compleanno di Kabir, il GF Vip ha chiesto ai concorrenti di fare una dedica ad una persona amata, fuori o dentro la casa. Lulù ha dedicato delle parole speciali a Manuel e il suo discorso ha emozionato tutti.

Lulù, le parole per Manuel emozionano: “Mi ha fatto sentire unica e bellissima…”

Due giorni fa, al GF Vip, è stato festeggiato il compleanno di Kabir Bedi, arrivato alla mezzanotte. I concorrenti si sono impegnati nell’organizzazione della festa. Tutti si sono preparati e vestiti con abiti adatti per l’occasione, e hanno truccato il viso con colori particolari.

La produzione ha poi mandato delle buste, e in una di queste, chiedeva ai presenti di fare una dedica ad una persona amata, fuori o dentro la casa. Quando è arrivato il turno di Lulù, lei ha scelto di rivolgere le sue parole a Manuel. Il discorso della principessa ha emozionato ed è arrivato dal cuore.

Lulù si è alzata in piedi e quasi in lacrime, visibilmente emozionata ha detto: “Io voglio dedicare questo a Manu, lui è il ragazzo che mi ha fatto sentire nella mia vita unica e bellissima, anche nei momenti in cui io non mi ci vedo”. Ha poi rivolto un meraviglioso sguardo a Bortuzzo, che era al suo fianco. Ma la concorrente ha anche dedicato delle parole per la sua famiglia: “Alla mia famiglia, a mia mamma, che è una donna forte, che ha dedicato tutta la sua vita a noi. ‘Mi manchi da morire, senza di te non potrei vivere, mamma ti amo’”.

Anche Manuel ha rivolto le sue parole a Lulù: “Io le dedico a Lulù, ti ringrazio per aver ridato colore alla mia vita. Ti amo”.