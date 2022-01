Doc 2 è appena iniziato, ma vi siete mai chiesti cosa accade realmente sul set? L’incredibile rivelazione dei protagonisti.

È iniziata da poco meno di una settimana la seconda stagione di Doc, eppure non si può fare a meno di parlare di lei. La prima puntata, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è andata in onda Giovedì 13 Gennaio. Ed ha saputo regalare dei colpi di scena davvero impressionanti.

Così come la prima stagione, anche questa recentissima si appresta a regalare dei colpi di scena davvero impressionanti al suo amatissimo pubblico. Nel corso del primo episodio, ad esempio, abbiamo scoperto la gravidanza di Giulia. Ed abbiamo assistito all’ingresso di alcuni dei nuovi medici. A questo punto, però, ci chiediamo: cosa dobbiamo aspettarci dalle prossime puntate? Beh, a quanto pare: davvero di tutto! Sembrerebbe proprio che Doc 2 sia pronto a sorprendere il suo pubblico. D’altra parte, con una squadra di attori del genere, diciamoci la verità, non si poteva affatto avere un risultato differente. A proposito degli attori, vi siete mai chiesti cosa accade realmente su set? La serie televisiva mostra un affiatato gruppo di lavoro, ma è così anche a telecamere spente? A rivelare ogni cosa, sono stati proprio i diretti interessati a Gente.

Cosa succede realmente sul set di Doc? Parlano gli attori

La serie tv Doc-nelle tue mani, come ben sappiamo, mostra la troupe medica dell’Ambrosiano intenta a risolvere dei suoi pazienti. Fatto di amore, consigli, litigi ed incomprensioni, il gruppo di lavoro mostrato nel corso di queste puntate è davvero affiatatissimo. Ebbene. Vi siete chiesti se è così anche nella ‘realtà’? A svelare ogni cosa, sono stati proprio i protagonisti sulle pagine del settimanale ‘Gente’.

Al noto giornale, infatti, si sono ampiamente raccontati Matilde Gioli, che nella serie televisiva interpreta Giulia, e Luca Argentero, l’amatissimo Andrea Fanti. È proprio in quest’occasione che entrambi hanno spiegato cosa accade sul set e, soprattutto, se i loro rapporti sono idilliaci anche a telecamere spente. Ebbene. A quanto pare, sembrerebbe proprio di si! Che siano ‘in azione’ oppure no, si è creata una perfetta sintonia tra tutti gli attori di Doc. “Raramente mi sono trovata così bene con un gruppo di lavoro”, ha detto la Gioli al giornale. “Raccontiamo una squadra di lavoro e non saremmo efficaci se non lo fossimo noi per primi”, le ha fatto eco l’amatissimo attore torinese.

Ve lo sareste mai aspettati?