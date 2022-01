Edoardo Leo è un attore amatissimo e super apprezzato, ma in pochissimi conoscono questo retroscena: l’ha raccontato lui stesso, chi l’avrebbe mai detto?

In queste ultime settimane, non si fa altro che parlare di lui. Attore amatissimo ed apprezzatissimo, Edoardo Leo è, insieme alla giovanissima Marta Nieto, il protagonista indiscusso del film ‘Lasciarsi un giorno a Roma’ disponibile su Sky.

Leggi anche –> Fiorella Mannoia, non tutti conoscono questo ‘retroscena’: cosa faceva prima di diventare una cantante

Nato a Roma il 21 Aprile del 1972, Edoardo Leo cavalca l’onda del successo intorno i primi anni del 2000. Seppure avesse compiuto il suo esordio sia sul piccolo che sul grande schermo prima di questo momento, è soltanto con la sua partecipazione ne ‘Un medico in famiglia’ nel ruolo di Marcello che inizia a conquistare tutti. Da quel momento, infatti, sono trascorsi poco più di 20 anni, eppure il successo riscosso subito dopo questa esperienza è stato davvero impressionante. Regista, attore e sceneggiatore, il buon Leo è, senza alcun dubbio, uno degli artisti più completi del cinema italiano. Nonostante, però, sia amatissimo, siamo certi che non tutti sono a conoscenza di questo retroscena sul suo conto. A raccontarlo, molto probabilmente per la prima volta, è stato proprio il diretto interessato nel corso di una sua intervista a Vanity Fair del Dicembre scorso. Scopriamo insieme ogni cosa.

Leggi anche –> Edoardo Leo, sapete chi è sua moglie? L’incantevole donna è una cantante

Non tutti sono a conoscenza di questo retroscena su Edoardo Leo: l’avreste mai detto?

Debuttato sul grande schermo quando era davvero giovanissimo, Edoardo Leo ha saputo conquistare l’attenzione de suo adoratissimo pubblico in men che non si dica. E, ad oggi, è diventato uno dei nomi più amati ed apprezzati del cinema italiano. Vi siete mai chiesti, però, se lui avesse voluto fare questo sin da piccolo? A svelare ogni cosa nel minimo dettaglio, è stato proprio il diretto interessato a Vanity Fair qualche settimana fa.

Leggi anche –> Cosa faceva Simona Ventura prima del successo in televisione? Salta fuori un retroscena incredibile

Da quanto si apprende dalle sue parole, sembrerebbe che fare l’attore non era tra le sue priorità. Sembrerebbe, infatti, che Edoardo avrebbe voluto diventare dapprima perseguire la carriera da calciatore ed, una volta resosi conto che non ci sarebbe riuscito, avrebbe voluto intraprendere quella da insegnante. “A scuola ho avuto un insegnante che mi ha passato la passione per la letteratura, le poesie e l’arte perché la vedevo nei suoi occhi mentre insegnava”, ha rivelato il buon Leo. All’età di 22 anni, però, si è reso conto di quanto gli piacesse la recitazione. Ed ha immediatamente iniziato a studiare.

Eravate a conoscenza di questo retroscena?