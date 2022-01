Emad rifiuta la figlia Vivienne: cosa è successo dopo C’è Posta per te? Qual è il rapporto attuale tra i due protagonisti della seconda puntata.

Una storia che ha coinvolto tutti, quella raccontata da Maria De Filippi nel corso della seconda puntata di C’è Posta per te. A scrivere al programma è stata Vivienne, con l’obiettivo di recuperare il rapporto con il papà Emad. Quest’ultimo ha ripudiato la figlia dopo che quest’ultima ha avuto un bambino prima del matrimonio: da ben 12 anni i due non si parlavano. E, purtroppo, il programma non è riuscito a modificare la situazione.

Emad non ha avuto alcuna esitazione a chiudere la busta, rimanendo sui suoi passi. A nulla sono serviti i tentativi di Maria De Filippi, che ha studiato anche il Corano prima della puntata, per poter avere un quadro completo della situazione. Ma, dopo C’è posta per te, è cambiato qualcosa tra i due? Ecco qual è la situazione oggi, a distanza di mesi dalla registrazione della puntata.

C’è Posta per te, la storia di Vivienne e Emad ha coinvolto tutti: in che rapporti sono ora padre e figlia?

Come è noto, C’è posta per te va in onda diversi mesi dopo le registrazioni delle puntate. Qualcosa, quindi, potrebbe essere cambiato da quello che abbiamo visto in tv. È il caso della storia di Emad e della figlia Vivienne? Ebbene, la risposta è no.

Poco dopo la messa in onda della puntata, infatti, Vivienne ha condiviso un messaggio nelle sue stories di Instagram che lascia poco spazio ai dubbi. Un messaggi in cui è chiaro che il rapporto col padre non è stato recuperato. A quanto pare, però, la ragazza ha deciso di voltare pagina e di accettare la realtà: “Chiuderò questo capitolo della mia vita con la consapevolezza di aver fatto tutto ciò che ho potuto”

E delle storie di C’è Posta per te, dalla scorsa settimana, ne parla anche Silvia Toffanin, con una rubrica dedicata proprio al “post programma” di alcuni protagonisti.