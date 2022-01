Maddalena Corvaglia ha esordito sul bancone di Striscia la Notizia nel 1999, ma ricordate com’era? Aveva poco più di 19 anni: impressionante.

Dimenticarla sul bancone di Striscia la notizia, diciamoci la verità, è davvero impossibile. Entrata a far parte del programma nel 1999 insieme ad Elisabetta Canalis, Maddalena Corvaglia è stata la velina bionda del famoso tg satirico di Antonio Ricci fino al 2002.

Nata a Galatina, in provincia di Lecce, il 12 Luglio del 1980, Maddalena Corvaglia compie il suo esordio sul piccolo schermo a soli 17 anni. Davvero giovanissima, infatti, prende parte al concorso di Miss Italia di quell’anno. Ed impressiona tutti con la sua straordinaria. Il successo, però, arriva due anni dopo questo momento. Si presenta, infatti, per le audizioni di ‘Veline’ e riesce ad ottenerne il posto per l’edizione del 1999. Da quel momento, Maddalena Corvaglia è entrata nel cuore di tutti. Terminata la sua esperienza nel 2002, la splendida leccese diventa a tutti gli effetti un volto amatissimo della televisione italiana. E lo è ancora adesso nonostante non sia più una sua presenza fissa. Quello che, però, adesso vi chiediamo è: siete curiosi di ricordare com’era negli anni di Striscia? Aveva poco più di 19 anni: è davvero impressionante!

Ha esordito a Striscia la Notizia nel 1999, ma com’era Maddalena Corvaglia? Impressionante

Insieme ad Elisabetta Canalis, quindi, Maddalena Corvaglia è stata una delle veline di Striscia la notizia a partire dal 1999. Da quel momento, il suo successo, così come quello della sua collega, è stato davvero spropositato. Siete curiosi, però, di vedere com’era in quegli anni? Appurato che il suo esordio sul famoso bancone è avvenuto quando aveva poco più di 19 anni, siete curiosi di sapere com’è cambiata in tutti questi anni?

Seppure siano passati ben 23 anni dal suo esordio sul bancone di Striscia la notizia, possiamo dirvi che Maddalena Corvaglia non solo non è affatto cambiata in tutto questo tempo, ma continua a mantenere quella bellezza e semplicità che l’ha sempre contraddistinta. Guardate un po’ coi vostri stessi occhi:

Davvero impressionante, vero? Saranno anche passati anni dal suo esordio, ma Maddalena Corvaglia è sempre identica al passato. Siete d’accordo?