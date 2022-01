Al Gf Vip, tra Sophie e Alessandro non c’è pace e la coppia litiga di nuovo: “Avere a che fare con una ragazzina di 20 anni non me ne frega niente”.

Qualche settimana fa, al GF Vip, c’è stato l’ingresso di Alessandro Basciano. E’ entrato in modo molto trionfale, con un bellissimo bouquet di rose rosse per le donne della casa. Gesto che, è stato tanto apprezzato dalle concorrenti.

Ma l’ingresso di Basciano è stato molto ‘apprezzato’ da Sophie Codegoni, che ha subito palesato il suo interesse per l’ex tentatore. Dopo i primi alti e bassi, in cui di mezzo c’era anche Jessica, tra i due, c’è stato il primo bacio sotto al vischio, ma per gioco. Dopo questo primo bacio, però, ce ne sono stati molti altri e i due hanno cominciato a dormire nello stesso letto. Ma tra Sophie e Alessandro il rapporto sembra essere sempre sul punto di rottura, e nelle ultime ore, hanno nuovamente litigato.

Leggi anche GF Vip, Alessandro dà l’immunità a Gianmaria: la reazione di Sophie non si fa attendere

GF Vip, Sophie e Alessandro discutono ancora: “Avere a che fare con una ragazzina non me ne frega”

Il rapporto tra Sophie Codegoni e Alessandro Basciano sembra essere spesso sul punto della rottura, anche se, ogni volta che i due si sono allontanati, sono poi tornati vicini. Da quando si sono avvicinati, non sembra, però, esserci un equilibrio e spesso litigano.

Leggi anche GF Vip, Alessandro e Sophie litigano per Jessica: il ‘gesto’ di Manuel non passa inosservato

L’ultimo litigio c’è stato nelle ultime ore, quando, è stato festeggiato il compleanno di Kabir Bedi, organizzando una festa a tema indiano. Dopo la cena e dopo gli auguri, Sophie e Alessandro, al tavolo con altri concorrenti, hanno iniziato a discutere animatamente. Le incomprensioni sono sempre presenti e le discussioni scattano immediatamente.

“A me sinceramente avere a che fare con una ragazzina di 20 anni non me ne frega niente”, ha sbottato Alessandro e Sophie ha risposto: “Fino a prova contraria, sei entrato qui dentro per portarmi via”. Basciano, a questo punto, ha detto: “Perfetto, ora ti ho conosciuta, non mi va più, fatti la tua strada. Meno male che mi sono accorto in tempo della tua maturità. Ora ti attacchi, non me ne frega più un c***. Ciao“. Sophie, quando lui è andato in camera, ha detto che tutte le sere rompe, che lui è insicuro e che fa il ‘figo’.