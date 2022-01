Gf Vip, l’ex concorrente della scorsa edizione dell’amato reality sembra aver preso una drastica decisione e l’ha palesata durante un suo intervento.

Nella precedente edizione del Grande Fratello Vip, è stato uno dei concorrenti più amati e apprezzati. Nel reality, era tra i papabili vincitori, ma non è stato lui a trionfare, ma Tommaso Zorzi.

Il concorrente, però, è riuscito ad arrivare in finale. Il suo percorso è stato toccato da alti e bassi, spesso è stato al centro dell’attenzione, per alcuni ‘rapporti’ formatisi nella casa. Nelle ultime ore, è intervenuto nella puntata di Tv Talk, e qui, ha palesato la drastica decisione pensata, e che vorrebbe mettere in atto.

L’ex concorrente del Gf Vip prende una drastica decisione: cosa vorrebbe fare

L’abbiamo visto nella quinta edizione del Grande Fratello Vip ed è stato sicuramente tra i protagonisti. E’ riuscito ad arrivare fino in finale, anzi, direttamente in finalissima. Nel reality è stato ad un passo dalla vittoria, ma non ha vinto, si è posizionato al secondo posto.

Ebbene sì, stiamo parlando di Pierpaolo Petrelli. L’ex velino di Striscia la notizia, non ha vinto il reality, ma ha trovato l’amore, con Giulia Salemi. Una storia che, già nella casa più spiata d’Italia ci ha fatto sognare ed emozionare e ancora oggi, una volta fuori, sono una delle coppie più amate. Ma proprio Petrelli, intervenuto nella puntata di Tv Talk, del 15 gennaio, ha parlato di questo rapporto e della sua vita professionale, rispondendo ad alcune domande. Ma dalle sue risposte, ha chiaramente palesato una decisione pensata negli ultimi tempi.

Pierpaolo ha detto che vorrebbe che la sua vita privata diventasse un po’ più privata, che si allontanasse dai ‘riflettori’: “Vorrei che la vita privata diventasse sempre un po’ più privata. Per fare bene questo lavoro bisogna scindere bene la professione dalla vita privata. Ovviamente sto cercando di farlo, almeno io”. Ha confessato che, lui e Giulia Salemi, stanno già cercando di mettere in pratica questa scelta, facendo meno storie insieme, rispetto all’inizio, quando sono usciti dal GF Vip.