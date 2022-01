GF Vip, “Sembra che non hai mai visto un uomo!”: Lulù sbotta contro Jessica

Accesa discussione in casa tra le sorelle Selassié: Lulù rimprovera duramente Jessica per il suo comportamento, cos’è successo.

Da quando Alessandro Basciano ha messo piede al GF Vip, spesso in puntata vengono dedicate clip a Jessica Selassié. Questo perché la principessa ha sempre palesato un interesse nei confronti dell’ex corteggiatore di Uomini e Donne ma con scarsi risultati.

Il bel Basciano infatti ha intrapreso una relazione non con lei ma con Sophie Codegoni, molto amica di Jessica a parte alcune incomprensioni e gelosie che ancora oggi non sono del tutto svanite tra le due.

Alfonso Signorini, durante le dirette su Canale 5, ha sottolineato con ironia più di una volta gli atteggiamenti della Selassié che, nonostante tutto, sembra non voler arrendersi al fatto che Alessandro stia ormai frequentando Sophie.

Proprio questo argomento è stato il tema del rimprovero partito da Lulù nei confronti della sorella maggiore.

GF Vip, Jessica fa arrabbiare Lulù: il motivo è Alessandro Basciano

Durante la scorsa puntata del programma si è parlato della gelosia di Sophie scatenata da alcune frasi e atteggiamenti ambigui da parte dell’amica/rivale. Alla luce di ciò, Lulù è sbottata contro il comportamento di sua sorella.

“Ti comporti veramente da sf**ata. Non insistere con le battute ridicole anch’io mi incavolerei. Vivi in un altro mondo. In puntata era tutto così imbarazzante. Tu passi per matta. Sembra che non hai mai visto un uomo!”, ha detto infuriata Lulù alla sorella mentre erano in cucina con Manuel.

Un attacco molto duro che arriva dopo un’altra accesa discussione avvenuta qualche settimana fa, in cui la Princess rimproverava Jessica sui massaggi che faceva a Basciano.

Lulù ha precisato che le sue critiche sono scatenate dall’affetto che prova per lei: “Ti voglio bene, lo vuoi capire? Mi dispiace tanto per te!”. Dal canto suo, Jessica si è difesa dicendo: “Anche a me dispiaceva quando tu facevi figure di m***a”. Ha poi ribadito che l’interesse per Basciano ormai è svanito da parte sua e che lui e Sophie non litigano per colpa sua in realtà.

Non solo Alessandro: la fidanzata di Manuel Bortuzzo si è scagliata contro Jessica anche riguardo a Barù. “Anche tante altre cose che fai con sto Barù, non sai qual è il modo giusto per arrivare ad un uomo. Il modo per attirarlo c’è se ti vuole. Ti voglio bene, mi dispiace tanto per te!”.

Voi da che parte state?