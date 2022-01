L’isola dei famosi, spuntano i nomi dei due nuovi opinionisti: l’indiscrezione fa il giro del web

Sappiamo che l’inizio dell’Isola dei Famosi è sempre più vicina, e sarà la bella Ilary Blasi a condurre l’amato reality. Ma arriva una notizia che ha già fatto il giro del web, spuntano i nomi dei due nuovi opinionisti. Scopriamo insieme di chi si tratta!

Com’è ormai noto, sarà la simpatica Ilary Blasi a condurre L’isola dei Famosi, dopo aver sostituito la collega Alessia Marcuzzi, che presentava il programma l’anno precedente. La stagione del reality più selvaggio della televisione andrà in onda a partire da metà aprile, dopo la fine di questa edizione del Grande Fratello Vip 6. Anche i nomi dei partecipanti stanno diventando sempre più ufficiali. Probabilmente vedremo in Honduras come naufraghi la modella Dayane Mello, i fratelli Onestini, la moglie del campione di scherma Aldo Montano ovvero la bellissima Olga Plachina e moltissimi altri.

L’isola dei Famosi, spuntano i nomi dei due nuovi opinionisti!

Riconfermato anche quest’anno l’inviato speciale, ovvero l’ex campione di nuoto, Massimiliano Rosolino. La posizione dello sportivo era un pò incerta, ma Rosolino avrebbe instaurato un’ottimo rapporto di collaborazione con la conduttrice Blasi, e per questo motivo sarebbe stato scelto nuovamente. I nomi degli opinionisti invece, sono sempre stati un gran mistero. È stata abbandonata l’idea di vedere accanto alla conduttrice sia la vippona Soleil Sorge, sia l’attrice Ambra Angiolini.

Dunque chi ci sarà a sostituire i vecchi opinionisti Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi? Arriva un’indiscrezione bomba, la quale svela che i due probabili opinionisti saranno Nicola Savino e Vladimir Luxuria. Entrambi non sono volti nuovi del reality, infatti il primo ha condotto ben due edizioni, mentre la Luxuria vi ha partecipato come concorrente nel lontano 2008, ed è stata successivamente anche inviata e opinionista. Attualmente la coppia è già insieme e occupata nelle riprese del fortunato programma Back to School. Saranno dunque pronti a vivere una nuova avventura televisiva fianco a fianco? Lo scopriremo solo con il tempo.

Noi non vediamo l’ora di vedere l’inizio dell’Isola dei famosi e scoprire ufficialmente da chi sarà composto tutto il cast del reality show.