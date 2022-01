Alle telecamere de La clinica della pelle, Keith ha raccontato il suo incredibile dramma e di come la sua vita sia letteralmente stravolta.

Quello raccontato da Keith alle telecamere del programma è un vero e proprio dramma! Deciso a trovare una soluzione al suo problema, l’uomo ha spiegato a La clinica della pelle di come la sua vita sia stata completamente stravolta e sconvolto in seguito ad un incidente stradale.

Leggi anche –> La clinica della pelle, Trish: “Il dolore è cronico”, dramma inimmaginabile

“Può pregiudicare la mia mobilità”, è proprio così che Keith si presenta a La clinica della pelle. Ed ha spiegato gli effetti che, a lungo andare, il suo problema potrebbe comportare la sua vita. Circa 20 anni prima della sua partecipazione al programma, l’uomo ha visto crescere sul suo corpo una protuberanza. Inizialmente, essa era grande quanto un pisello. Col passare degli anni e del tempo, purtroppo, è cresciuta esponenzialmente fino a raggiungere delle dimensioni piuttosto compromettenti. “Devo fare qualcosa”, ha detto Keith. Rivelando che la vita di sua moglie dipende fortemente da lui a causa di alcuni problemi di salute e che sente la necessità che tutti ritorni come prima. “Lei dipende da me e dal mio stipendio”, ha continuato a dire. Scopriamo cos’è successo.

Leggi anche –> La clinica della pelle, Miya: “È diventato grandissimo”, dopo quel momento la sua vita è cambiata

La clinica della pelle, Keith: incredibile dramma, cos’è successo

Keith, quindi, ha scelto di rivolgersi a La clinica della pelle e alla dottoressa Craythorne per risolvere un problema che si portava dietro da circa 20 anni. E che, a quanto pare, sarebbe stato causato da un incidente stradale avvenuto molto più tempo prima. Alle telecamere del programma, l’uomo ha raccontato di avere una grossa protuberanza sulla parte basse della gamba. E di essere sicuro che, a lungo andare, questa possa compromettere la sua mobilità.

Leggi anche –> La clinica della pelle, Carrie: “Mi vergogno tantissimo”, avete mai visto una cosa del genere?

Dopo una visita di controllo, la dottoressa Craythorne è stata certa e decisa sulla diagnosi: si tratta di un grosso lipoma da asportare chirurgicamente, ma anche analizzare per vedere se c’erano cellule cancerose. A distanza di 14 settimane dall’operazione, Keith è ritornato dalla dermatologa. E non soltanto ha scoperto che il suo lipoma era del tutto normale e che non era nulla di grave, ma non ha perso occasione di poter svelare quanto sia felice che sia andato tutto bene.

Ci auguriamo che ad oggi Keith sia ritornato ad essere sereno.