La sposa, la nuova fiction con Serena Rossi: dove è stata girata, tutti i luoghi da Nord a Sud

La sposa, la nuova fiction con Serena Rossi e Giorgio Marchesi: dove è stata girata, scopriamo tutti i luoghi da Nord a Sud.

E’ andata in onda il 16 gennaio su Rai Uno la prima puntata de La sposa, la nuova fiction che vede protagonista l’attrice Serena Rossi. Al suo fianco troviamo Giorgio Marchesi. La trama è ambientata in Italia, a fine anni ’60: Maria è una giovane donna calabrese che, per salvare la famiglia da un momento di difficoltà economica decide di accettare la proposta di un matrimonio “per procura”.

Si sposa con Italo, nipote dell’agricoltore vicentino Vittorio Bassi. Maria si sposta al Nord, ma si trova a fare i conti con una realtà completamente ostile. Non solo questa realtà è per lei astiosa, ma deve fare i conti anche con il rifiuto del marito, ancora distrutto per la perdita della sua prima moglie. La storia di Maria ha un legame importante e forte con quanto accade in quegli anni e quindi con il momento storico e sociale e con il territorio. Per questo, anche i luoghi scelti sono importanti e hanno una storia dietro. Ma dove è stata girata la fiction? Scopriamo insieme tutti i luoghi delle riprese.

Dove è stata girata ‘La sposa’, la nuova fiction con Serena Rossi: tutti i luoghi delle riprese

La sposa è la nuova fiction di Rai Uno. La protagonista femminile è Serena Rossi, affiancata in questa nuova avventura da Giorgio Marchesi, e da un eccezionale cast. La prima puntata è andata in onda domenica 16 gennaio. In attesa di scoprire il seguito delle vicende, scopriamo quali sono i luoghi dove è stata girata la serie.

Dalla prima puntata abbiamo compreso che la storia di Maria, la protagonista, è legata al momento storico vissuto e al territorio, per questo i luoghi scelti sono molto importanti.

La storia è ambientata tra Calabria e Veneto, ma le riprese sono state effettuate a Roma e in gran parte in Piemonte, soprattutto nella città di Torino e provincia. Anche in Puglia, a Monte Sant’Angelo, sono state girate alcuni scene. La fiction si sposta in zone del Nord e del Sud, e illustra pienamente la storia di Maria, che si trasferisce dal suo paese della Calabria al Nord. Alcuni scene sono state girate all’interno del Parco della Pellerina, altre a Carignano, Crescentino, Alessandria e a Fontanetto Po.

La prima puntata de La sposa ha già conquistato il pubblico, Serena Rossi non smette di stupire e siamo sicuri che il seguito della fiction non ci deluderà.