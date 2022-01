“Lascio per sempre la tv, è un inferno”: l’annuncio ha lasciato tutti senza parole, non vuole più apparire in televisione.

Una notizia che, quando è stata annunciata, ha lasciato i telespettatori spiazzati. Il mondo dello spettacolo è un mondo vasto e come in ogni settore, le difficoltà sono sempre tante e spesso non è così facile sentirsi bene in un determinato ambito. Per questo, la scelta dell’opinionista di lasciare la tv ha da un lato spiazzato e dall’altro è stata compresa.

Una scelta, però, arrivata all’improvviso, e per questo ha lasciato un attimo il pubblico senza parole e sconcertato. L’opinionista l’ha detto chiaramente, ed è sembrato sicuro della sua decisione: “Dopo dieci anni ho dato tutto quello che dovevo dare… non mi vedrete mai più in televisione”.

Non vuole più apparire in televisione: “Lascio per sempre la tv, è un inferno”

Una decisione arrivata all’improvviso, l’amatissimo opinionista, mesi fa, nel programma Ogni mattina, ha annunciato a tutti e alla conduttrice, Adriana Volpe, oggi opinionista del Grande Fratello Vip, la scelta di lasciare per sempre la tv.

Giovanni Ciacci ha mostrato una certa sicurezza nelle sue parole e quando, nel giugno 2021, ha dichiarato di non voler più apparire in televisione, ha spiazzato tutti. Il costumista ed esperto di immagine, e da alcuni anni anche opinionista, nel corso della rubrica “Le pagelle di Ciacci” del programma di Tv8, ha detto: “Oggi lascio la televisione. Basta! Mi sono rotto! Ormai è arrivato il momento: dopo 10 anni ho dato tutto quello che dovevo dare. Basta, chiuso, stop… non mi vedrete mai più in televisione”.

Un annuncio che ha lasciato senza parole Adriana Volpe. La conduttrice ha pensato che si trattasse di uno scherzo dell’opinionista, ma non è affatto apparso essere scherzoso: “Sono stati 10 anni meravigliosi, 20 anni di dietro le quinte, ma ormai mi sono rotto… ma questo lavoro è un inferno e non lo voglio più fare! Ora voglio fare altro, coltivare pomodori, patate”. Ciacci, dopo le parole di Adriana: “Dovresti essere contento, sei un privilegiato“, ha detto che sì, per quello che hanno fatto è un privilegiato, ma spesso la tv è un inferno. In un post precedente l’ultima puntata di Ogni mattina aveva scritto: “Il mio non è un addio, ma un arrivederci”. Cosa accadrà in futuro? Rivedremo Giovanni Ciacci in tv?