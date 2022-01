Lei al GF Vip e lui pronto per L’Isola dei Famosi? L’indiscrezione lascia tutti di stucco

Ancora incerto il prossimo cast de L’Isola dei Famosi, ma Gabriele Parpiglia lancia un’ipotesi clamorosa che coinvolgerebbe anche il GF Vip!

La nuova edizione de L’Isola dei Famosi è più vicina di quanto si potrebbe pensare e la produzione del programma è già al lavoro da diverso tempo per mettere a posto tutti i tasselli di un reality così particolare come quello trasmesso dall’Honduras.

Leggi anche—–>>>Da Uomini e Donne pronto a sbarcare a L’isola dei Famosi: “Farebbe al caso mio”

Un’impresa sicuramente non facile, ma che quasi mai ha deluso i telespettatori. Come ormai è noto, Ilary Blasi e Massimiliano Rosolino sono stati confermati nei loro rispettivi ruoli di conduttrice ed inviato dopo una prima esperienza più che soddisfacente l’anno scorso.

Nessuna certezza sugli opinionisti, ma i nomi in cantiere non mancano. Anche per quanto riguarda il cast, in queste settimane si sono susseguite varie ipotesi e naturalmente qualche nome è spuntato fuori durante le dirette di Casa Chi. Qui, il giornalista Gabriele Parpiglia stavolta ha davvero stupito tutti con l’indiscrezione lanciata venerdì scorso su un probabile concorrente.

A L’Isola dei Famosi potrebbe sbarcare proprio lui: abbiamo sentito spesso parlarne al GF Vip

Il personaggio noto menzionato da Parpiglia ha a che fare in qualche modo con l’attuale edizione del GF Vip. Ribadiamo che non c’è alcuna certezza su nessuno dei papabili concorrenti de L’Isola e che per il momento si tratta solo di trattative in corso.

Leggi anche——>>>Indiscrezione bomba a L’isola dei Famosi: potrebbe esserci proprio lei nel cast, clamoroso!

Ma cosa c’entra il reality condotto da Alfonso Signorini? Ebbene, stando a quanto rivela Parpiglia, ad approdare in Honduras potrebbe essere Lorenzo Amoruso, compagno di Manila Nazzaro, una delle protagoniste indiscusse del GF Vip in corso!

L’ex calciatore, che è anche entrato nella casa del GF Vip 6 per fare una sorpresa all’ex miss Italia, partecipò insieme a lei a Temptation Island pochissimi anni fa, ricordate? La loro esperienza fu molto apprezzata dal pubblico e non è affatto improbabile che gli sia stato proposto di prendere parte al reality condotto da Ilary.

Leggi anche——>>>Isola dei Famosi, spunta l’ipotesi sulla nuova opinionista: potrebbe essere proprio la cantante che tutti amiamo

A voi piacerebbe vedere Amoruso spaccare cocchi in Honduras?