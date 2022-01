Ne La forza del desiderio ha interpretato Luzia, personaggio molto esuberante: com’è oggi l’attrice, a distanza di 20 anni.

La Forza del desiderio è una telenovela brasiliana trasmessa in Italia su rete 4 a partire dal 2001. La storia si svolge in Brasile, nella metà dell’ottocento e vede al centro della trama l’amore tra Ignazio e Ester. I due si incontrano a Rio De Janeiro, dove Ignazio è andato per studiare, mentre la donna, è la proprietaria di un locale in cui ospita gli uomini più potenti e le cortigiane più affascinanti del posto.

Si innamorano e si sposano, ma il destino li separa per farli rincontrare nella sua casa. Il giovane scopre che la sua amata si è sposata con il Barone Enrico, suo padre. In questa fazenda, gli schiavi vengono trattati con grande affetto dai padroni, ma non da Clemente, il sorvegliante che li maltratta. Anche Luzia vive a Oro Verde, fino a quando, la sua vita prende una strada diversa. E’ una schiava di bell’aspetto, ingenua ma al contempo furba, che utilizzerà il suo corpo per emergere. Vi ricordate di questo personaggio? Bella e abbastanza ingenua, l’abbiamo vista così, ma sapete com’è oggi l’attrice?

Impossibile dimenticare Luzia ne La Forza del desiderio: com’è oggi l’amata attrice

Sono passati 20 anni da quando abbiamo visto in onda su Rete 4 La forza del Desiderio. La telenovela brasiliana mette in primo piano l’amore tra Ester e Ignazio. Un amore ostacolato fin dall’inizio, ma che, alla fine, trionferà.

Dopo essersi separati, i due amati si incontreranno a Oro Verde, di proprietà del padrone Enrico, padre di Ignazio. In questa fazenda, allora, vi erano gli schiavi. Impossibile dimenticare Luzia. Per tanto tempo è stata al servizio della fazenda, ma ad un certo punto, la sua strada prende una piega diversa. La domanda che adesso ci poniamo è: sapete com’è oggi l’attrice che ha portato in scena Luzia?

Ecco Isabel Fillardis oggi, a distanza di 20 anni, da quando l’abbiamo vista nella telenovela. Dire che è bellissima, è poco, perchè l’attrice è veramente una donna meravigliosa e gode di una bellezza fuori dal comune. In questa foto la vediamo diversa. Sicuramente, ha una pettinatura differente e questa le dà uno sguardo nuovo. Classe 1973, Isabel è un’attrice e una modella brasiliana, ha iniziato a lavorare nel mondo della moda quando era molto giovane e ha recitato al cinema e in televisione, e ancora oggi è attiva