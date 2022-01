La mamma di Laura Pausini scoppia in lacrime in diretta: cos’è successo durante l’amatissima trasmissione di Rai Uno.

Lei la conosciamo benissimo, non ha bisogno di presentazioni. Ma avete mai visto i genitori di Laura Pausini? Ebbene, proprio qualche giorno fa sono apparsi insieme in tv, in un momento davvero da brividi, ricco di emozioni.

Gianna e Fabrizio, insieme sul palco, hanno emanato tutto il loro amore. E lei non ha trattenuto la commozione in preciso momento. Scopriamo tutti i dettagli di questa bellissima scena.

LEGGI ANCHE —->Laura Pausini, la sua casa extra lusso è una vera favola: al suo interno, la stanza che ogni donna vorrebbe

Laura Pausini, mamma Gianna si commuove per il marito Fabrizio: lacrime a The Voice Senior

“Sei molto meravigliato che io sia salita sul palco, perché credo sia una delle pochissime volte. Sto sempre dietro le quinte, anche con Laura lo sai, però per mio marito…questo ed altro.” Con queste parole, Gianna raggiunge il marito Fabrizio sul palco di The Voice Senior. Si, perché il papà della mitica Laura Pausini ha partecipato al famoso talent show di Rai Uno, nel team del coach Gigi D’Alessio. Purtroppo la sua avventura si è conclusa in semifinale, ma per Fabrizio è stata un’esperienza incredibile. E ad accompagnarlo in semifinale è stata proprio la moglie Gianna, che non ha trattenuto la commozione quando il marito si è esibito in She, con Gigi D’Alessio.

“Ti sei commossa Gianna”, fa notare Antonella Clerici. “Beh si, sono 52 anni quasi…siamo una coppia vivace, però stiamo bene”, ha risposto Gianna, visibilmente commossa.

LEGGI ANCHE —->Laura Pausini, avete mai visto la sorella Silvia? La somiglianza vi sconvolgerà

Un momento davvero emozionante, uno dei tanti della semifinale del talent show di Rai Uno. Siete pronti per il gran finale? L’ultima puntata andrà in onda venerdì 21 gennaio. Chi vincerà questa seconda edizione dello show?

The Voice Senior, chi sono i finalisti

E a gareggiare per salire sul gradino più alto del podio venerdì ci saranno ben 12 concorrenti: sono 12 i finalisti di The Voice Senior 2, tre concorrenti per ogni coach. I finalisti di Loredana Berté sono Lanfranco Carnacina, Walter Stervini e Donata Brischetto; la squadra di Clementino è formata da Russell, Luciano Genovesi e Marcella Di Pasquale; i finalisti di Orietta Berti sono Franco Tortora, Cosetta Gigli e Roberto Barocelli; infine, Gigi D’Alessio ha portato in finale Annibale Giannarelli, Claudia Arvati e la coppia formata da Piero Cotto e Beatrice Pasquali.