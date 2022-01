Sapete cosa faceva Nathaly Caldonazzo prima del successo in televisione? Ha iniziato quando era giovanissima.

Attrice, showgirl, ballerina, Nathaly Caldonazzo è entrata nella casa del GF Vip come concorrente. Con il suo ingresso ha acceso fortemente le dinamiche e più volte è stata protagonista di discussioni. Ha mostrato, fin da subito, di avere le idee ben chiare.

La Caldonazzo è stata una delle poche concorrenti a prendere una posizione nello scontro tra le principesse Selassié e Miriana, contro Katia Ricciarelli, Manila e Soleil. Sappiamo che in passato ha già partecipato ad un reality, anche se quell’esperienza si è conclusa prima del previsto. Nel 2012 è stata concorrente nella dodicesima edizione de L’Isola dei famosi, ma fu eliminata nel corso della terza puntata. Nathaly vanta anni e anni di carriera e i successi sono stati tanti, ma sapete cosa faceva prima del successo in televisione?

Nathaly Caldonazzo, cosa faceva prima del successo in televisione

Da qualche settimana, Nathaly Caldonazzo è entrata al Gf Vip come concorrente. In pochi giorni si è trovata protagonista di discussioni, prendendo una chiara posizione. Nella casa, adesso, sembrano esserci due gruppi, da una parte quello della Caldonazzo e dall’altra quello con Katia Ricciarelli.

Dobbiamo pur dire che, in questi giorni, sembra essere ritornata una calma apparente, ma questa pace potrebbe rompersi all’istante, con una sola parola. La Caldonazzo è un’attrice, una showgirl e una ballerina. In questi anni ha raggiunto grandi traguardi: è stata presente in numerosi programmi e ha recitato in tantissimi film. Ma sapete cosa faceva prima del successo in televisione?

Nathaly ha iniziato a lavorare come modella a Roma e a Milano quando era giovanissima. Cura poi le pubbliche relazioni per alcune discoteche di Roma e della Costa Smeralda. Successivamente, inizia a lavorare come ballerina nei corpi di ballo di alcune trasmissioni televisive. Da quel momento, la sua carriera è stata tutta in salita. Voi eravate a conoscenza di questi dettagli della vita professionale della concorrente?