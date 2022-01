Non mi lasciare, chi è Alessandro Roja: Instagram, età, film e vita privata

Non mi lasciare, chi è Alessandro Roja: Scopriamo insieme il suo Instagram, età, film e vita privata

Abbiamo appena visto la prima stagione della fiction Non mi lasciare, ma chi è l’affascinante attore che interpreta Daniele Vianello? Si chiama Alessandro Roja, scopriamo qualcosa in più su di lui!

L’amata fiction targata Rai 1, andata in onda dal 10 al 31 gennaio 2021 con quattro prime serate, ha riscontrato un notevole successo. Questa emozionante storia si svolge nella città di Venezia, con protagonista la grande Vittoria Puccini nei panni della poliziotta Elena. In questa affascinante città Elena ritrova il suo vecchio fidanzato, ormai sposato all’ex migliore amica della protagonista, e anche lui vice ispettore di polizia. Le ferite del passato quindi si sono riaperte, portando a galla una moltitudine di emozioni. Il personaggio di Daniele Vianello è stato interpretato dal bel Alessandro Roja, conosciamo un pò meglio l’attore, partendo proprio dalla sua vita privata.

Chi è Alessandro Roja della fiction Non mi lasciare

L’attore Alessandro Roja, accreditato anche Roia all’italiana, è nato a Roma nel 1978. Si è fatto notare a partire dal 2008, dopo aver completato i suoi studi presso il Centro Sperimentale di Cinematografia, partecipando alla fortunata serie televisiva Romanzo criminale come co-protagonista. Tra i suoi più grandi successi a livello cinematografico, possiamo citare Tutto l’amore del mondo, Ma cosa ci dice il cervello, Si muore solo da vivi e il recentissimo Diabolik, dove interpreta il personaggio secondario di Giorgio Caron.

Oltre al successo nella sua vita lavorativa, Roja è anche sposato dal 2013 con la figlia di Claudio Ranieri, l’imprenditrice Claudia Ranieri. La coppia ha anche avuto due figli, Orlando nato nel 2014 e Dorotea arrivata nel 2019. Per quanto riguarda i social, Roja ha un profilo Instagram molto seguito, infatti conta quasi 130 mila follower. Sul suo canale social pubblica tantissime foto inerenti al suo lavoro, che siano scatti davanti alla cinepresa, o foto sul set in compagnia dei colleghi. L’attore si diletta anche a pubblicare le locandine di vecchi film, mostrando così il suo grande amore per il cinema.

Noi adoriamo Alessandro Roja, e voi sapevate chi era? Non perdetevi la sua interpretazione nella fiction Rai Non mi lasciare.