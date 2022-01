Oggi incanta il pubblico di Amici, ma la ricordate a Miss Italia? La foto di Cosmary Fasanelli in finale al famoso concorso di bellezza.

State seguendo questa edizione di Amici? Ormai stiamo entrando nel vivo: mancano solo sette puntate al serale, la fase più importante del percorso dei concorrente. E, come sappiamo, non tutti riusciranno ad accedere alle puntate in prima serata, che partiranno subito dopo la fine di C’è posta per te, a marzo. La ballerina Cosmary riuscirà ad arrivare fino in fondo ed aggiudicarsi un posto nel serale?

La ballerina è entrata da poco nella scuola, vincendo una sfida contro Virginia e prendendo il suo posto nel team di Alessandra Celentano. Che, nel corso della puntata di ieri, ha scelto di sospendere ancora una volta la maglia alla sua allieva. In attesa di scoprire quale sarà il suo futuro nella scuola, facciamo un salto nel passato! Sapete che Cosmary ha partecipato a Miss Italia?

Cosmary è una ballerina di Amici 21, ma la ricordate a Miss Italia?

La sua bellezza è innegabile. E, infatti, prima di farsi conoscere come ballerina ad Amici, Cosmary ha incantato tutti a Miss Italia! La Fasanelli è arrivata alla finale della edizione del 2019, dopo essersi aggiudicata la fascia di Miss Miluna Puglia. Una bellezza naturale, quella della brindisina, che sui suoi social ha condiviso diversi scatti dell’esperienza nel famoso concorso di bellezza. Ecco uno scatto postato proprio da lei qualche anno fa sul suo seguitissimo profilo Instagram:

Eh si, davvero meravigliosa! Lo sa bene Alex, uno dei concorrenti della categoria canto di questa edizione di Amici: tra i due è nata una bellissima storia, proprio all’interno della scuola più famosa della tv. Non ci resta che attendere per scoprire se Cosmary potrà continuare la sua avventura nel programma o dovrà dire addio al suo banco prima del serale. Voi avete già i vostri preferiti per la vittoria finale?