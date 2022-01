Oggi è lei Katie Logan in Beautiful, ma ricordate chi l’ha interpretata fino al 2004?

Oggi è lei Katie Logan in Beautiful, ma ricordate chi la interpretava all’inizio? Un tuffo nel passato dell’amatissima soap.

Lei rappresenta senza dubbio uno dei personaggi più amati di Beautiful. La sua dolcezza ha conquistato i telespettatori della soap, che sperano ci siano buone notizie in arrivo per lei! Di chi parliamo? Di Katie Logan, sorella minore di Brooke e Donna. Oggi a vestire i panni della moglie di Bill Spencer è Heather Tom, ma non è sempre stato così: dagli inizi della soap fino al 2004 l’attrice era un’altra!

I fan dell’ultima ora non ricorderanno questo particolare… Facciamo un tuffo nel passato di questo personaggio che, anno dopo anno, è diventato sempre più centrale nella trama della seguitissima soap opera.

Beautiful, Katie Logan oggi è Heather Tom: ecco chi è l’attrice che la interpretava prima

Katie è uno dei personaggi più amati di Beautiful… ed anche dei più sfortunati! Soprattutto in amore, dato che la Logan ha subito più di una volta i tradimenti di Bill con la sorella Brooke! In attesa di scoprire se per lei è finalmente in arrivo un po’ di felicità, scopriamo un’interessante curiosità su questo personaggio. Un personaggio che è tra i ruoli originari della soap, presente sin dalle primissime puntate, nel 1987. Quello che non tutti ricordano, però, è a che a vestire i panni di Katie per tantissimi anni è stata un’attrice diversa da quella che vediamo oggi.

Heather Tom ha infatti iniziato la sua avventura nella soap nel 2007, ma dal 1987 al 2004 la sorella di Brooke è stata interpretata da Nancy Sloan. Ma, a parte nei primissimi anni, il personaggio di Katie è apparso sporadicamente per molto tempo e, principalmente, in occasioni speciali, come le numerose nozze di Brooke! Dal 2007, però, con l’entrata in scena della Tom, Katie ha acquistato sempre più importanza, diventando un personaggio centrale nella soap.

Ad essere al centro della trama è, molto spesso, la sua turbolenta ed altalenante storia d’amore con Bill Spencer; i due hanno un figlio, Will. Riusciranno a trovare la tanto attesa serenità o nei prossimi mesi arriverà un nuovo amore per Katie? Restate connessi!