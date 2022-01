Quando l’arte è il marchio di famiglia: non indovinereste mai che lavoro fanno i genitori di Serena Rossi

Il suo talento artistico è evidente a tutti, ma pochissimi sanno che lavoro fanno i genitori di Serena Rossi: scoprirlo vi lascerà di stucco!

L’abbiamo vista ieri sera, domenica 16 gennaio nella prima puntata de La Sposa, nuova fiction di Rai 1 che la vede protagonista, e ancora una volta Serena Rossi ha fatto innamorare il pubblico con la sua bellezza genuina e il suo talento da fuoriclasse.

Versatile e estremamente espressiva, all’età di 36 anni l’attrice napoletana vanta una carriera ricchissima di successi: da volto di fiction e serie seguitissime a conduttrice di trasmissioni tv in prima serata, Serena è la prova che il talento, quando c’è, si vede.

La passione per il mondo dello spettacolo nasce con lei, quando appena adolescente ha l’occasione di lavorare come animatrice turistica e di partecipare da cantante al musical C’era una volta…Scugnizzi. Evidentemente, questa sua propensione per la recitazione ed il canto proviene anche dall’eredità della sua famiglia. Siete curiosi di scoprire tutti i dettagli al riguardo?

Serena Rossi, i suoi genitori le hanno trasmesso un grandissimo talento: sapete che lavoro fanno?

Serena approda sul piccolo schermo quando, finito il liceo linguistico, inizia a dedicarsi anima e corpo alla sua vena artistica e riesce ad ottenere un ruolo nella soap partenopea Un posto al sole.

Da lì in poi non si contano i personaggi che ha interpretato in vari film e serie televisive: Liberarsi – Figli di una rivoluzione minore (2007), Ho sposato uno sbirro (2010), Eroi per caso (2011) e Dove la trovi una come me? (2011), Che Dio ci aiuti (2011) e R.I.S. Roma – Delitti imperfetti (2010), Io sono Mia (2019), Mina Settembre (2021), La Sposa (2022), solo per fare degli esempi.

Serena Rossi è nata e cresciuta in una famiglia di artisti: suo padre Renato è un chitarrista, soprattutto di musica blues e jazz, suo nonno era un autore di canzoni e sua madre una cantante. Neanche sua sorella è estranea al mondo dello spettacolo: lavora infatti alla Klab4 film, un’agenzia di casting, formazione cinematografica, post-produzione video e strumenti di scena.

Insomma, buon sangue non mente!